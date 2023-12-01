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Умер первый губернатор Воронежской области
Умер первый губернатор Воронежской области - РИА Новости, 01.12.2023
Умер первый губернатор Воронежской области
Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников, возглавлявший регион в 1991-1992 годах, скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:38
2023-12-01T13:38
2023-12-01T13:38
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников, возглавлявший регион в 1991-1992 годах, скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщил журналистам представитель воронежского облправительства. "В столице скончался бывший глава администрации региона Виктор Калашников", - сообщил представитель облправительства, не уточнив подробностей. Калашников с октября 1991 года по март 1992 года был первым главой администрации Воронежской области. До этого занимал должность председателя Воронежского областного совета.
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воронежская область
Умер первый губернатор Воронежской области
Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников умер на 84-м году жизни
ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников, возглавлявший регион в 1991-1992 годах, скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщил журналистам представитель воронежского облправительства.
"В столице скончался бывший глава администрации региона Виктор Калашников", - сообщил представитель облправительства, не уточнив подробностей.
Калашников с октября 1991 года по март 1992 года был первым главой администрации Воронежской области. До этого занимал должность председателя Воронежского областного совета.