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Умер первый губернатор Воронежской области - РИА Новости, 01.12.2023
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13:38 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/gubernator-1913159012.html
Умер первый губернатор Воронежской области
Умер первый губернатор Воронежской области - РИА Новости, 01.12.2023
Умер первый губернатор Воронежской области
Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников, возглавлявший регион в 1991-1992 годах, скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:38
2023-12-01T13:38
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников, возглавлявший регион в 1991-1992 годах, скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщил журналистам представитель воронежского облправительства. "В столице скончался бывший глава администрации региона Виктор Калашников", - сообщил представитель облправительства, не уточнив подробностей. Калашников с октября 1991 года по март 1992 года был первым главой администрации Воронежской области. До этого занимал должность председателя Воронежского областного совета.
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воронежская область
Воронежская область
Умер первый губернатор Воронежской области

Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников умер на 84-м году жизни

© Правительство Воронежской областиПервый губернатор Воронежской области Виктор Калашников
Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников
© Правительство Воронежской области
Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 1 дек - РИА Новости. Первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников, возглавлявший регион в 1991-1992 годах, скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщил журналистам представитель воронежского облправительства.
"В столице скончался бывший глава администрации региона Виктор Калашников", - сообщил представитель облправительства, не уточнив подробностей.
Калашников с октября 1991 года по март 1992 года был первым главой администрации Воронежской области. До этого занимал должность председателя Воронежского областного совета.
 
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