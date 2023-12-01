https://ria.ru/20231201/granitsa-1913251897.html

Словацкие активисты заблокировали КПП на границе с Украиной

Словацкие активисты заблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 01.12.2023

Словацкие активисты заблокировали КПП на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии начал акцию протеста и заблокировал пункт пропуска "Вышне-Немецке" на границе с Украиной, сообщила государственная пограничная... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:26

2023-12-01T18:26

2023-12-01T18:57

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии начал акцию протеста и заблокировал пункт пропуска "Вышне-Немецке" на границе с Украиной, сообщила государственная пограничная служба бывшей советской республики в Telegram-канале."По информации от словацких пограничников, в 16:05 (17:05 мск. — Прим. ред.) на территории Словакии начато блокирование движения грузовиков через пункт пропуска "Вышне-Немецке", смежный с украинским пунктом пропуска "Ужгород". Акцию, сроки которой пока неизвестны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии", — говорится в заявлении.Уточняется, что перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, топлива и охлажденной продукции блокировать не будут. Ограничение также не коснется легкового автотранспорта и автобусов. Фуры с коммерческой продукцией будут пропускать по четыре машины в час. На въезд в Словакию движение перекрывать не планируется.Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, обострилась в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с бывшей советской республикой.Так, водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через КПП "Вышне-Немецке — Ужгород", чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров.Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение, если в Европейской комиссии не прислушаются к их мнению.В итоге представители словацкого Министерства транспорта встретились с руководством организации. В ведомстве заявили, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков. Власти также пообещали озвучить требования протестующих на встрече министров ЕС, которая запланирована на 4 декабря. В союзе, в свою очередь, сообщили, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления ранее отмененной системы.

https://ria.ru/20231201/golodovka-1913240108.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

https://ria.ru/20231129/agroproduktsiya-1912680702.html

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