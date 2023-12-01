https://ria.ru/20231201/genkonsulstva-1913186005.html

МИД России прокомментировал закрытие Германией генконсульств

МИД России прокомментировал закрытие Германией генконсульств - РИА Новости, 01.12.2023

МИД России прокомментировал закрытие Германией генконсульств

Власти Германии закрывают генеральные консульства на территории России в соответствии с их политикой на разрыв всего комплекса двусторонних отношений с Москвой, РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:42

2023-12-01T14:42

2023-12-01T14:54

германия

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Власти Германии закрывают генеральные консульства на территории России в соответствии с их политикой на разрыв всего комплекса двусторонних отношений с Москвой, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее стало известно, что ФРГ закрыла свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске."Данные действия предпринимаются германскими властями в соответствии с проводимой Правительством ФРГ политикой, направленной на разрыв всего комплекса российско-германских отношений, включая минимизацию двустороннего взаимодействия в дипломатическом измерении", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.В МИД России отметили, что консульское обслуживание для россиян, проживающих в Германии, будет доступно только в Берлине и генконсульстве в Бонне."Берлин целенаправленно усложняет консульское обслуживание сотен тысяч россиян, проживающих в Германии... Принимаем меры для максимально возможного нивелирования трудностей, создаваемых германскими властями как нашим гражданам, так и немцам, заинтересованным в поддержании контактов с нашей страной", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231130/finlyandiya-1912780926.html

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