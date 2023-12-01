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В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефона в школах

В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефона в школах - РИА Новости, 01.12.2023

В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефона в школах

В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях, документ имеется в распоряжении РИА Новости, в первоначальной РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:32

2023-12-01T08:32

2023-12-01T15:14

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В Госдуму внесли поправку о запрете использования телефонов в школах даже в образовательных целях, документ имеется в распоряжении РИА Новости, в первоначальной версии законопроекта это являлось исключением. Авторами поправки к законопроекту выступили депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций. "Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность", - следует из текста поправки. Среди внесенных поправок также оказалась норма об обязательном уроке труда в начальных и средних классах школы, которая может вступить в силу с 1 сентября 2024 года. В четверг первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова сообщила журналистам, что решение по поправкам ко второму чтению будет принято в понедельник, в этот день пройдет заседание ответственного комитета. В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью. Законопроект в октябре внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций во главе с главой комитета ГД по просвещению Ольгой Казаковой. В день пленарного заседания Володин заявлял, что к законопроекту также предложат поправку об обязательном уроке труда. Он также сообщил, что поправками предусмотрят запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, "без каких-либо других оговорок". По его словам, Госдума может рассмотреть инициативу во втором чтении в начале декабря. Казакова ранее отмечала, что учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По ее словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. В среду Казакова также заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в образовательных программах использоваться не должны. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

https://ria.ru/20231201/shkoly-1913061192.html

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общество, россия, ольга казакова, вячеслав володин, сергей кравцов, госдума рф, школа