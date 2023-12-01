Рейтинг@Mail.ru
США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:31 01.12.2023 (обновлено: 23:42 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaza-1913285306.html
США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа
США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа
США нацелены на восстановление паузы в боевых действиях в секторе Газа и возобновление обмена пленными, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:31
2023-12-01T23:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
джон кирби
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_115cc9525083aa6f35c5d69c8a08ef98.jpg
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США нацелены на восстановление паузы в боевых действиях в секторе Газа и возобновление обмена пленными, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Армия обороны Израиля заявила в пятницу, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля. После этого Израиль возобновил боевые действия, которые были приостановлены на неделю для освобождения заложников из палестинского плена."Мы сфокусированы... на том, чтобы восстановить эту паузу с тем, чтобы можно было провести новые обмены заложниками", - сказал Кирби.Он назвал "более чем вероятным", что правящее в секторе Газа движение ХАМАС продолжает удерживать женщин и детей, которые "могут и должны подпасть под обмен".
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_13e06885f6dfa68c1706ccca75d44d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, джон кирби, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Джон Кирби, Израиль, В мире
США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа

Кирби: США сфокусированы на восстановление паузы в боях в секторе Газа

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США нацелены на восстановление паузы в боевых действиях в секторе Газа и возобновление обмена пленными, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
Армия обороны Израиля заявила в пятницу, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля. После этого Израиль возобновил боевые действия, которые были приостановлены на неделю для освобождения заложников из палестинского плена.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
"Мы сфокусированы... на том, чтобы восстановить эту паузу с тем, чтобы можно было провести новые обмены заложниками", - сказал Кирби.
Он назвал "более чем вероятным", что правящее в секторе Газа движение ХАМАС продолжает удерживать женщин и детей, которые "могут и должны подпасть под обмен".
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСДжон КирбиИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала