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США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа
США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа
США нацелены на восстановление паузы в боевых действиях в секторе Газа и возобновление обмена пленными, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:31
2023-12-01T23:31
2023-12-01T23:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. США нацелены на восстановление паузы в боевых действиях в секторе Газа и возобновление обмена пленными, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Армия обороны Израиля заявила в пятницу, что сирены воздушной тревоги прозвучали в северной части Израиля. После этого Израиль возобновил боевые действия, которые были приостановлены на неделю для освобождения заложников из палестинского плена."Мы сфокусированы... на том, чтобы восстановить эту паузу с тем, чтобы можно было провести новые обмены заложниками", - сказал Кирби.Он назвал "более чем вероятным", что правящее в секторе Газа движение ХАМАС продолжает удерживать женщин и детей, которые "могут и должны подпасть под обмен".
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, джон кирби, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Джон Кирби, Израиль, В мире
США заявили, что нацелены на паузу в боях в секторе Газа
Кирби: США сфокусированы на восстановление паузы в боях в секторе Газа