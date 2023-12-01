https://ria.ru/20231201/gaza-1913284772.html

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по командным центрам ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по командным центрам ХАМАС в Газе - РИА Новости, 01.12.2023

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по командным центрам ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в числе пораженных целей - оперативные... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T23:22

2023-12-01T23:22

2023-12-01T23:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в числе пораженных целей - оперативные командные центры и подземные объекты. "За последние часы были нанесены удары по террористической инфраструктуре в секторе Газа. Среди объектов были оперативные командные центры, где действовали террористы ХАМАС, подземные объекты и военный комплекс... Кроме того, ЦАХАЛ ликвидировала ряд террористических ячеек в секторе Газа", - говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Режим прекращения огня, который был установлен в секторе Газа при посредничестве Катара, соблюдался Израилем и ХАМАС ровно неделю. За это время ХАМАС отпустило 105 заложников, еще пять были освобождены ранее. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, в мире