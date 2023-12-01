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ЦАХАЛ запретил проход помощи в Газу через КПП "Рафах", заявили в Палестине - РИА Новости, 01.12.2023
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22:59 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/gaza-1913282182.html
ЦАХАЛ запретил проход помощи в Газу через КПП "Рафах", заявили в Палестине
ЦАХАЛ запретил проход помощи в Газу через КПП "Рафах", заявили в Палестине - РИА Новости, 01.12.2023
ЦАХАЛ запретил проход помощи в Газу через КПП "Рафах", заявили в Палестине
Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что Израиль запретил проход гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T22:59
2023-12-01T22:59
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
красный полумесяц
хамас
израиль
египет
катар
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что Израиль запретил проход гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе анклава с Египтом до дальнейшего распоряжения. "Сегодня израильские оккупационные силы проинформировали все организации и структуры, осуществляющие деятельность на пограничном переходе "Рафах", что проезд грузовиков с гуманитарной помощью со стороны Египта в сектор Газа запрещен, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего распоряжения", - написала организация на своей странице в социальной сети Х. Палестинское общество Красного Полумесяца отмечает, что это решение Израиля усугубляет страдания мирных жителей в секторе Газа и усложняет работу организаций, пытающихся "сгладить тяготы гражданских и перемещенных лиц на фоне продолжающейся агрессии" в секторе Газа. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, красный полумесяц, хамас, израиль, египет, катар, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Красный полумесяц, ХАМАС, Израиль, Египет, Катар, В мире
ЦАХАЛ запретил проход помощи в Газу через КПП "Рафах", заявили в Палестине

Красный Полумесяц: ЦАХАЛ запретил проход гумпомощи в Газу через КПП "Рафах"

© AP Photo / Fatima ShbairГрузовики с гумпомощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе
Грузовики с гумпомощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Грузовики с гумпомощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что Израиль запретил проход гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе анклава с Египтом до дальнейшего распоряжения.
"Сегодня израильские оккупационные силы проинформировали все организации и структуры, осуществляющие деятельность на пограничном переходе "Рафах", что проезд грузовиков с гуманитарной помощью со стороны Египта в сектор Газа запрещен, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего распоряжения", - написала организация на своей странице в социальной сети Х.
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Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
24 ноября, 12:28
Палестинское общество Красного Полумесяца отмечает, что это решение Израиля усугубляет страдания мирных жителей в секторе Газа и усложняет работу организаций, пытающихся "сгладить тяготы гражданских и перемещенных лиц на фоне продолжающейся агрессии" в секторе Газа.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуКрасный полумесяцХАМАСИзраильЕгипетКатарВ мире
 
 
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