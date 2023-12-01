ЦАХАЛ запретил проход помощи в Газу через КПП "Рафах", заявили в Палестине
Красный Полумесяц: ЦАХАЛ запретил проход гумпомощи в Газу через КПП "Рафах"
© AP Photo / Fatima ShbairГрузовики с гумпомощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе
© AP Photo / Fatima Shbair
Грузовики с гумпомощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что Израиль запретил проход гуманитарной помощи в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе анклава с Египтом до дальнейшего распоряжения.
"Сегодня израильские оккупационные силы проинформировали все организации и структуры, осуществляющие деятельность на пограничном переходе "Рафах", что проезд грузовиков с гуманитарной помощью со стороны Египта в сектор Газа запрещен, начиная с сегодняшнего дня и до дальнейшего распоряжения", - написала организация на своей странице в социальной сети Х.
Палестинское общество Красного Полумесяца отмечает, что это решение Израиля усугубляет страдания мирных жителей в секторе Газа и усложняет работу организаций, пытающихся "сгладить тяготы гражданских и перемещенных лиц на фоне продолжающейся агрессии" в секторе Газа.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.