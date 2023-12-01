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Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
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10:52 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
После окончания перемирия между Израилем и ХАМАС можно ожидать новый виток обострения не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан, высказал... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:52
2023-12-01T10:52
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
биньямин нетаньяху
хамас
высшая школа экономики (вшэ)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. После окончания перемирия между Израилем и ХАМАС можно ожидать новый виток обострения не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан, высказал мнение РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении пока что официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Речь идет об атаках на востоке города Рафах, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса, сообщили РИА Новости очевидцы. ЦАХАЛ сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были перехвачены. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, Израиль намерен военными средствами достичь поставленных целей в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление властей Израиля. "Я вчера разговаривал с нашими коллегами из штаб-квартиры Организации Освобождения Палестины, которая располагается в Аммане. Они отметили, что идет явное обострение ситуации на Западном берегу, где идут провокационные действия, как они считают, со стороны израильтян &lt;…&gt; и конечно все очень боятся, что события перекинутся туда", - сказал эксперт. Если ситуация на Западном берегу накалится, следует ожидать новый, более масштабный виток противостояния Израиля и ХАМАС, что хотела бы предотвратить палестинская сторона, считает Бакланов. "Другие страны тоже не хотят, чтобы это получилось. Но логика войны затягивает в воронку, и здесь может она втянуть и Западный берег, тогда уже другие страны вынуждены будут более масштабно реагировать", - отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, Израиль привык к давлению извне и вряд ли прекратит огонь после призывов отдельных стран, прежде всего, надеясь на поддержку Вашингтона. "Те силы, которые считают, что Израиль своими жесткими ударами отвечает на неприемлемую атаку, таких людей в США хватает. Израиль надеется на то, что США ультимативное давление вряд ли будут оказывать", - заключил эксперт.
израиль
сша
западный берег реки иордан
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, хамас, высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе

Бакланов: противостояние Израиля и ХАМАС может коснуться Западного берега

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. После окончания перемирия между Израилем и ХАМАС можно ожидать новый виток обострения не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан, высказал мнение РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.
Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении пока что официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Речь идет об атаках на востоке города Рафах, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса, сообщили РИА Новости очевидцы.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
ЦАХАЛ сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были перехвачены. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, Израиль намерен военными средствами достичь поставленных целей в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление властей Израиля.
«
"Я вчера разговаривал с нашими коллегами из штаб-квартиры Организации Освобождения Палестины, которая располагается в Аммане. Они отметили, что идет явное обострение ситуации на Западном берегу, где идут провокационные действия, как они считают, со стороны израильтян <…> и конечно все очень боятся, что события перекинутся туда", - сказал эксперт.
Если ситуация на Западном берегу накалится, следует ожидать новый, более масштабный виток противостояния Израиля и ХАМАС, что хотела бы предотвратить палестинская сторона, считает Бакланов. "Другие страны тоже не хотят, чтобы это получилось. Но логика войны затягивает в воронку, и здесь может она втянуть и Западный берег, тогда уже другие страны вынуждены будут более масштабно реагировать", - отметил собеседник агентства.
При этом, по его словам, Израиль привык к давлению извне и вряд ли прекратит огонь после призывов отдельных стран, прежде всего, надеясь на поддержку Вашингтона. "Те силы, которые считают, что Израиль своими жесткими ударами отвечает на неприемлемую атаку, таких людей в США хватает. Израиль надеется на то, что США ультимативное давление вряд ли будут оказывать", - заключил эксперт.
 
В миреИзраильСШАЗападный берег реки ИорданБиньямин НетаньяхуХАМАСВысшая школа экономики (ВШЭ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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