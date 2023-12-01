https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе

Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе - РИА Новости, 01.12.2023

Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе

После окончания перемирия между Израилем и ХАМАС можно ожидать новый виток обострения не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан, высказал... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:52

2023-12-01T10:52

2023-12-01T10:52

в мире

израиль

сша

западный берег реки иордан

биньямин нетаньяху

хамас

высшая школа экономики (вшэ)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. После окончания перемирия между Израилем и ХАМАС можно ожидать новый виток обострения не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан, высказал мнение РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении пока что официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Речь идет об атаках на востоке города Рафах, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса, сообщили РИА Новости очевидцы. ЦАХАЛ сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были перехвачены. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, Израиль намерен военными средствами достичь поставленных целей в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление властей Израиля. "Я вчера разговаривал с нашими коллегами из штаб-квартиры Организации Освобождения Палестины, которая располагается в Аммане. Они отметили, что идет явное обострение ситуации на Западном берегу, где идут провокационные действия, как они считают, со стороны израильтян <…> и конечно все очень боятся, что события перекинутся туда", - сказал эксперт. Если ситуация на Западном берегу накалится, следует ожидать новый, более масштабный виток противостояния Израиля и ХАМАС, что хотела бы предотвратить палестинская сторона, считает Бакланов. "Другие страны тоже не хотят, чтобы это получилось. Но логика войны затягивает в воронку, и здесь может она втянуть и Западный берег, тогда уже другие страны вынуждены будут более масштабно реагировать", - отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, Израиль привык к давлению извне и вряд ли прекратит огонь после призывов отдельных стран, прежде всего, надеясь на поддержку Вашингтона. "Те силы, которые считают, что Израиль своими жесткими ударами отвечает на неприемлемую атаку, таких людей в США хватает. Израиль надеется на то, что США ультимативное давление вряд ли будут оказывать", - заключил эксперт.

израиль

сша

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, хамас, высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году