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Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
После окончания перемирия между Израилем и ХАМАС можно ожидать новый виток обострения не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан, высказал... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:52
2023-12-01T10:52
2023-12-01T10:52
в мире
израиль
сша
западный берег реки иордан
биньямин нетаньяху
хамас
высшая школа экономики (вшэ)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. После окончания перемирия между Израилем и ХАМАС можно ожидать новый виток обострения не только в секторе Газа, но и на Западном берегу реки Иордан, высказал мнение РИА Новости профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении пока что официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram, что ее ВВС в настоящее время наносят удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Речь идет об атаках на востоке города Рафах, также идет ожесточенный бой на востоке Хан-Юниса, сообщили РИА Новости очевидцы. ЦАХАЛ сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала несколько пусков из сектора Газа в сторону израильской территории, они не были перехвачены. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, Израиль намерен военными средствами достичь поставленных целей в секторе Газа, сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление властей Израиля. "Я вчера разговаривал с нашими коллегами из штаб-квартиры Организации Освобождения Палестины, которая располагается в Аммане. Они отметили, что идет явное обострение ситуации на Западном берегу, где идут провокационные действия, как они считают, со стороны израильтян <…> и конечно все очень боятся, что события перекинутся туда", - сказал эксперт. Если ситуация на Западном берегу накалится, следует ожидать новый, более масштабный виток противостояния Израиля и ХАМАС, что хотела бы предотвратить палестинская сторона, считает Бакланов. "Другие страны тоже не хотят, чтобы это получилось. Но логика войны затягивает в воронку, и здесь может она втянуть и Западный берег, тогда уже другие страны вынуждены будут более масштабно реагировать", - отметил собеседник агентства. При этом, по его словам, Израиль привык к давлению извне и вряд ли прекратит огонь после призывов отдельных стран, прежде всего, надеясь на поддержку Вашингтона. "Те силы, которые считают, что Израиль своими жесткими ударами отвечает на неприемлемую атаку, таких людей в США хватает. Израиль надеется на то, что США ультимативное давление вряд ли будут оказывать", - заключил эксперт.
израиль
сша
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, сша, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, хамас, высшая школа экономики (вшэ), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Высшая школа экономики (ВШЭ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе
Бакланов: противостояние Израиля и ХАМАС может коснуться Западного берега