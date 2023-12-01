https://ria.ru/20231201/gaz-1913241923.html

При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек

При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек - РИА Новости, 01.12.2023

При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек

Один человек погиб, по предварительным данным, при взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:45

2023-12-01T17:45

2023-12-01T17:49

происшествия

волжский

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, при взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города.В пятницу вечером взрыв газа произошел в доме по улице Пионерская, 28 в Волжском."Предварительно, есть жертва – хозяин квартиры", - сообщили в мэрии города.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

волжский

волгоградская область

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происшествия, волжский, волгоградская область