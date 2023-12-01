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При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек - РИА Новости, 01.12.2023
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17:45 01.12.2023 (обновлено: 17:49 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaz-1913241923.html
При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек
При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек - РИА Новости, 01.12.2023
При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек
Один человек погиб, по предварительным данным, при взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:45
2023-12-01T17:49
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, при взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города.В пятницу вечером взрыв газа произошел в доме по улице Пионерская, 28 в Волжском."Предварительно, есть жертва – хозяин квартиры", - сообщили в мэрии города.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
волжский
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек

При взрыве газа в доме в волгоградском Волжском погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, при взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города.
В пятницу вечером взрыв газа произошел в доме по улице Пионерская, 28 в Волжском.
"Предварительно, есть жертва – хозяин квартиры", - сообщили в мэрии города.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
13 марта, 08:00
 
ПроисшествияВолжскийВолгоградская область
 
 
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