https://ria.ru/20231201/gaz-1913241923.html
При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек
При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек - РИА Новости, 01.12.2023
При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек
Один человек погиб, по предварительным данным, при взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:45
2023-12-01T17:45
2023-12-01T17:49
происшествия
волжский
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, при взрыве газа в доме в Волжском Волгоградской области, сообщили РИА Новости в мэрии города.В пятницу вечером взрыв газа произошел в доме по улице Пионерская, 28 в Волжском."Предварительно, есть жертва – хозяин квартиры", - сообщили в мэрии города.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, волжский, волгоградская область
Происшествия, Волжский, Волгоградская область
При взрыве газа в доме в Волжском погиб человек
При взрыве газа в доме в волгоградском Волжском погиб человек