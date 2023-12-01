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Тарифы на пассажирские перевозки ФПК проиндексировали - РИА Новости, 01.12.2023
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00:24 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/fpk-1913044231.html
Тарифы на пассажирские перевозки ФПК проиндексировали
Тарифы на пассажирские перевозки ФПК проиндексировали - РИА Новости, 01.12.2023
Тарифы на пассажирские перевозки ФПК проиндексировали
Тарифы на перевозки в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) проиндексированы с 1 декабря 2023 года на 10,75% в плацкарте и на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T00:24
2023-12-01T00:24
экономика
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарифы на перевозки в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) проиндексированы с 1 декабря 2023 года на 10,75% в плацкарте и на столько же в некоторых купе, СВ и "люксе", сообщили РИА Новости в компании. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе и "люкс") устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России. "В соответствии с приказом ФАС России … тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах поездов локомотивной тяги, а также в моторвагонном подвижном составе 800-й нумерации, курсирующих во внутригосударственном сообщении,) поездов АО "ФПК" с 1 декабря 2023 года будут проиндексированы на 10,75% к уровню действующих тарифов", - сообщили в компании. Там отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития РФ. Пассажиры, напомнили в ФПК, в течение 2024 года также смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте РЖД, для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться при покупке билетов с 1 декабря 2023 года для всех категорий поездов отправлением с 1 января 2024 года. "Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "Люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 декабря 2023 года также будут проиндексированы на 10,75% к уровню действующих. Индексация коснется 5% поездов, не входящих в систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - сообщили в ФПК. В компании добавили, что будут предоставлять, как и ранее, различные акции и спецпредложения для выгодных путешествий в поездах.
https://ria.ru/20231201/tarify-1913043803.html
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экономика, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Тарифы на пассажирские перевозки ФПК проиндексировали

Тарифы в плацкарте ФПК проиндексировали на 10,75%, столько же в других сегментах

© Фото : пресс-служба АО "ФПК"Плацкарт
Плацкарт - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : пресс-служба АО "ФПК"
Плацкарт. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарифы на перевозки в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) проиндексированы с 1 декабря 2023 года на 10,75% в плацкарте и на столько же в некоторых купе, СВ и "люксе", сообщили РИА Новости в компании.
Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе и "люкс") устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки проиндексировали
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"В соответствии с приказом ФАС России … тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах поездов локомотивной тяги, а также в моторвагонном подвижном составе 800-й нумерации, курсирующих во внутригосударственном сообщении,) поездов АО "ФПК" с 1 декабря 2023 года будут проиндексированы на 10,75% к уровню действующих тарифов", - сообщили в компании.
Там отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития РФ.
Пассажиры, напомнили в ФПК, в течение 2024 года также смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте РЖД, для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться при покупке билетов с 1 декабря 2023 года для всех категорий поездов отправлением с 1 января 2024 года.
"Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "Люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 декабря 2023 года также будут проиндексированы на 10,75% к уровню действующих. Индексация коснется 5% поездов, не входящих в систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - сообщили в ФПК.
В компании добавили, что будут предоставлять, как и ранее, различные акции и спецпредложения для выгодных путешествий в поездах.
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ЭкономикаРоссияФедеральная пассажирская компанияРЖДФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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