https://ria.ru/20231201/fpk-1913044231.html

Тарифы на пассажирские перевозки ФПК проиндексировали

Тарифы на пассажирские перевозки ФПК проиндексировали - РИА Новости, 01.12.2023

Тарифы на пассажирские перевозки ФПК проиндексировали

Тарифы на перевозки в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) проиндексированы с 1 декабря 2023 года на 10,75% в плацкарте и на... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T00:24

2023-12-01T00:24

2023-12-01T00:24

экономика

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732283208_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_23079f753dbb75d36fb72e15121766e6.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Тарифы на перевозки в поездах "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, входит в холдинг РЖД) проиндексированы с 1 декабря 2023 года на 10,75% в плацкарте и на столько же в некоторых купе, СВ и "люксе", сообщили РИА Новости в компании. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в дерегулированном сегменте (СВ, купе и "люкс") устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России. "В соответствии с приказом ФАС России … тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах поездов локомотивной тяги, а также в моторвагонном подвижном составе 800-й нумерации, курсирующих во внутригосударственном сообщении,) поездов АО "ФПК" с 1 декабря 2023 года будут проиндексированы на 10,75% к уровню действующих тарифов", - сообщили в компании. Там отметили, что размер индексации не превышает параметры социально-экономического развития РФ, которые содержатся в прогнозе Минэкономразвития РФ. Пассажиры, напомнили в ФПК, в течение 2024 года также смогут пользоваться гибким графиком регулирования тарифов, который размещен на сайте РЖД, для определения наиболее выгодных периодов совершения поездки. Он будет применяться при покупке билетов с 1 декабря 2023 года для всех категорий поездов отправлением с 1 января 2024 года. "Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "Люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 декабря 2023 года также будут проиндексированы на 10,75% к уровню действующих. Индексация коснется 5% поездов, не входящих в систему динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест", - сообщили в ФПК. В компании добавили, что будут предоставлять, как и ранее, различные акции и спецпредложения для выгодных путешествий в поездах.

https://ria.ru/20231201/tarify-1913043803.html

https://ria.ru/20231127/poezda-1912178972.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная пассажирская компания, ржд, федеральная антимонопольная служба (фас россии)