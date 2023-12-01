https://ria.ru/20231201/fom-1913243737.html

Опрос показал, сколько россиян поддерживают полный запрет абортов

Опрос показал, сколько россиян поддерживают полный запрет абортов - РИА Новости, 01.12.2023

Опрос показал, сколько россиян поддерживают полный запрет абортов

Больше половины россиян (65%) не одобряют предложение полностью запретить аборты, четверть опрошенных говорят, что аборты должны быть разрешены всегда, во всех... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:54

2023-12-01T17:54

2023-12-01T17:54

общество

россия

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Больше половины россиян (65%) не одобряют предложение полностью запретить аборты, четверть опрошенных говорят, что аборты должны быть разрешены всегда, во всех случаях, 43% – что не всегда, а только в некоторых случаях, 11% с ответом затруднились, среди случаев, когда аборт должен быть разрешён, респонденты чаще называли угрозу жизни матери (38%), свидетельствуют результаты опроса ФОМ. На вопрос о том, одобряют ли россияне предложение полностью запретить сейчас аборты, 21% дали положительный ответ, а 65% респондентов – отрицательный. Большинство россиян (59%) считают, что в паре решение об аборте принимается совместно, но в случае разногласий последнее слово – за женщиной, 18% считают, что этот вопрос решает только женщина, а 10% - мужчина. При этом 26% опрошенных считают, что аборты должны быть разрешены всегда, во всех случаях, а 43% - не всегда. А говоря о том, в каких именно случаях аборт должен быть разрешен, наиболее популярным стал ответ: при угрозе жизни матери – 38%, при угрозе патологии ребенка – 33%, при изнасиловании – 31%, при наличии психиатрических расстройств у матери – 29%. Также 61% россиян не одобряют предложение вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования, то есть сделать их платными. Эту идею одобряют 24%. Тем не менее среди положительных последствий предложения ввести ограничение на проведение абортов чаще отмечают увеличение рождаемости (27%), 39% респондентов затруднились ответить, а 24% считают, что положительных последствий такого запрета нет вовсе. Говоря об отрицательных последствиях запрета на аборты, люди чаще отмечали, что за этим последует распространение нелегальных и кустарных абортов – 17%, вред здоровью женщин от нелегальных абортов, бесплодие – 15%, больше нежеланных, брошенных детей, случаев детоубийства – 13%. Опрос ФОМнибус был проведен с 17 по 19 ноября 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html

https://ria.ru/20231201/abort-1913093699.html

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общество, россия, фонд "общественное мнение"