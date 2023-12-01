В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго
Розового фламинго обнаружили в Кировской области и передали на реабилитацию
© Пресс-центр Правительства Кировской областиРозовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
Розовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Краснокнижного розового фламинго нашли в Верхнекамском районе Кировской области, где птица, предположительно, приземлилась во время перелета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Розовый фламинго занесен в Красную книгу Российской Федерации с категорией "3", которая присваивается редким видам, требующим бережного и ответственного отношения.
© Пресс-центр Правительства Кировской областиРозовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
Розовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
"Предположительно, розовый фламинго во время перелета приземлился неподалеку от села Созимское Верхнекамского района. Сначала птицу передали в Верхнекамскую участковую ветеринарную лечебницу, затем перевезли в Киров. На данный момент птица содержится в специализированном Центре реабилитации животных "Большое гнездо", - говорится в сообщении.
Экзотического гостя назвали Кузьмич. Ветеринары осмотрели птицу на предмет ранений и заболеваний. По результатам взятых проб будет приниматься решение о дальнейшей судьбе фламинго. Сначала птица проведет месяц в карантине. После обязательных процедур будет принято решение о передаче фламинго в зоопарк Удмуртии либо о выпуске в естественную среду обитания.