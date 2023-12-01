https://ria.ru/20231201/flamingo-1913264814.html

В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго

В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго - РИА Новости, 01.12.2023

В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго

Краснокнижного розового фламинго нашли в Верхнекамском районе Кировской области, где птица, предположительно, приземлилась во время перелета, сообщает... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:01

2023-12-01T20:01

2023-12-01T20:01

кировская область

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Краснокнижного розового фламинго нашли в Верхнекамском районе Кировской области, где птица, предположительно, приземлилась во время перелета, сообщает пресс-служба правительства региона. Розовый фламинго занесен в Красную книгу Российской Федерации с категорией "3", которая присваивается редким видам, требующим бережного и ответственного отношения. "Предположительно, розовый фламинго во время перелета приземлился неподалеку от села Созимское Верхнекамского района. Сначала птицу передали в Верхнекамскую участковую ветеринарную лечебницу, затем перевезли в Киров. На данный момент птица содержится в специализированном Центре реабилитации животных "Большое гнездо", - говорится в сообщении. Экзотического гостя назвали Кузьмич. Ветеринары осмотрели птицу на предмет ранений и заболеваний. По результатам взятых проб будет приниматься решение о дальнейшей судьбе фламинго. Сначала птица проведет месяц в карантине. После обязательных процедур будет принято решение о передаче фламинго в зоопарк Удмуртии либо о выпуске в естественную среду обитания.

https://ria.ru/20231130/orlan-1912947100.html

кировская область

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кировская область, киров