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В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго - РИА Новости, 01.12.2023
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20:01 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/flamingo-1913264814.html
В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго
В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго - РИА Новости, 01.12.2023
В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго
Краснокнижного розового фламинго нашли в Верхнекамском районе Кировской области, где птица, предположительно, приземлилась во время перелета, сообщает... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:01
2023-12-01T20:01
кировская область
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Краснокнижного розового фламинго нашли в Верхнекамском районе Кировской области, где птица, предположительно, приземлилась во время перелета, сообщает пресс-служба правительства региона. Розовый фламинго занесен в Красную книгу Российской Федерации с категорией "3", которая присваивается редким видам, требующим бережного и ответственного отношения. "Предположительно, розовый фламинго во время перелета приземлился неподалеку от села Созимское Верхнекамского района. Сначала птицу передали в Верхнекамскую участковую ветеринарную лечебницу, затем перевезли в Киров. На данный момент птица содержится в специализированном Центре реабилитации животных "Большое гнездо", - говорится в сообщении. Экзотического гостя назвали Кузьмич. Ветеринары осмотрели птицу на предмет ранений и заболеваний. По результатам взятых проб будет приниматься решение о дальнейшей судьбе фламинго. Сначала птица проведет месяц в карантине. После обязательных процедур будет принято решение о передаче фламинго в зоопарк Удмуртии либо о выпуске в естественную среду обитания.
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кировская область, киров
Кировская область, Киров
В Кировской области нашли краснокнижного розового фламинго

Розового фламинго обнаружили в Кировской области и передали на реабилитацию

© Пресс-центр Правительства Кировской областиРозовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
Розовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
© Пресс-центр Правительства Кировской области
Розовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 дек - РИА Новости. Краснокнижного розового фламинго нашли в Верхнекамском районе Кировской области, где птица, предположительно, приземлилась во время перелета, сообщает пресс-служба правительства региона.
Розовый фламинго занесен в Красную книгу Российской Федерации с категорией "3", которая присваивается редким видам, требующим бережного и ответственного отношения.
© Пресс-центр Правительства Кировской областиРозовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
Розовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
© Пресс-центр Правительства Кировской области
Розовый фламинго найденный в Верхнекамском районе Кировской области
"Предположительно, розовый фламинго во время перелета приземлился неподалеку от села Созимское Верхнекамского района. Сначала птицу передали в Верхнекамскую участковую ветеринарную лечебницу, затем перевезли в Киров. На данный момент птица содержится в специализированном Центре реабилитации животных "Большое гнездо", - говорится в сообщении.
Экзотического гостя назвали Кузьмич. Ветеринары осмотрели птицу на предмет ранений и заболеваний. По результатам взятых проб будет приниматься решение о дальнейшей судьбе фламинго. Сначала птица проведет месяц в карантине. После обязательных процедур будет принято решение о передаче фламинго в зоопарк Удмуртии либо о выпуске в естественную среду обитания.
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Кировская областьКиров
 
 
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