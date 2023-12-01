https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913205551.html

В Финляндии введут ограничения на движение в зоне терминала СПГ в Инкоо

В Финляндии введут ограничения на движение в зоне терминала СПГ в Инкоо - РИА Новости, 01.12.2023

В Финляндии введут ограничения на движение в зоне терминала СПГ в Инкоо

МВД Финляндии с 4 декабря в целях безопасности вводит ограничения на передвижение в порту Инкоо, где находится арендованный плавучий терминал СПГ Excelerate... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:05

2023-12-01T16:05

2023-12-01T16:05

в мире

финляндия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МВД Финляндии с 4 декабря в целях безопасности вводит ограничения на передвижение в порту Инкоо, где находится арендованный плавучий терминал СПГ Excelerate Energy, сообщается на сайте ведомства. "Министерство внутренних дел включит территорию порта Инкоо в указ министерства внутренних дел об ограничениях на передвижение, доступ и пребывание. Передвижение, доступ и пребывание на территории будут ограничены в соответствии с Законом о полиции. Указ с поправками вступит в силу 4 декабря 2023 года", – сказано в пресс-релизе. Ограничения введены по просьбе оператора порта. Их цель заключается в обеспечении безопасности на объекте, уточняет министерство. Ранее, 8 октября, стало известно о повреждении газопровода Balticconnector, который выходит из моря на территории Финляндии в порту Инкоо и соединен с терминалом СПГ. Во вторник финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия