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В Финляндии введут ограничения на движение в зоне терминала СПГ в Инкоо - РИА Новости, 01.12.2023
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16:05 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913205551.html
В Финляндии введут ограничения на движение в зоне терминала СПГ в Инкоо
В Финляндии введут ограничения на движение в зоне терминала СПГ в Инкоо - РИА Новости, 01.12.2023
В Финляндии введут ограничения на движение в зоне терминала СПГ в Инкоо
МВД Финляндии с 4 декабря в целях безопасности вводит ограничения на передвижение в порту Инкоо, где находится арендованный плавучий терминал СПГ Excelerate... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:05
2023-12-01T16:05
в мире
финляндия
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МВД Финляндии с 4 декабря в целях безопасности вводит ограничения на передвижение в порту Инкоо, где находится арендованный плавучий терминал СПГ Excelerate Energy, сообщается на сайте ведомства. "Министерство внутренних дел включит территорию порта Инкоо в указ министерства внутренних дел об ограничениях на передвижение, доступ и пребывание. Передвижение, доступ и пребывание на территории будут ограничены в соответствии с Законом о полиции. Указ с поправками вступит в силу 4 декабря 2023 года", – сказано в пресс-релизе. Ограничения введены по просьбе оператора порта. Их цель заключается в обеспечении безопасности на объекте, уточняет министерство. Ранее, 8 октября, стало известно о повреждении газопровода Balticconnector, который выходит из моря на территории Финляндии в порту Инкоо и соединен с терминалом СПГ. Во вторник финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.
https://ria.ru/20231124/gazoprovod-1911515614.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
В Финляндии введут ограничения на движение в зоне терминала СПГ в Инкоо

МВД Финляндии: движение в зоне терминала СПГ в Инкоо ограничат с 4 декабря

© AFP 2023 / JUSSI NUKARIПлавучая установка для хранения и регазификации Exemplar в порту Инкоо
Плавучая установка для хранения и регазификации Exemplar в порту Инкоо - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / JUSSI NUKARI
Плавучая установка для хранения и регазификации Exemplar в порту Инкоо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. МВД Финляндии с 4 декабря в целях безопасности вводит ограничения на передвижение в порту Инкоо, где находится арендованный плавучий терминал СПГ Excelerate Energy, сообщается на сайте ведомства.
«
"Министерство внутренних дел включит территорию порта Инкоо в указ министерства внутренних дел об ограничениях на передвижение, доступ и пребывание. Передвижение, доступ и пребывание на территории будут ограничены в соответствии с Законом о полиции. Указ с поправками вступит в силу 4 декабря 2023 года", – сказано в пресс-релизе.
Ограничения введены по просьбе оператора порта. Их цель заключается в обеспечении безопасности на объекте, уточняет министерство.
Ранее, 8 октября, стало известно о повреждении газопровода Balticconnector, который выходит из моря на территории Финляндии в порту Инкоо и соединен с терминалом СПГ. Во вторник финский оператор Gasgrid Finland сообщил о начале исследования газопровода, а президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Петтери Орпо заявили, что повреждение Balticconnector не может быть вызвано естественными причинами. Центральная криминальная полиция Финляндии расследует повреждение как вандализм.
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