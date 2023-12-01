https://ria.ru/20231201/estoniya-1913280062.html

Каллас: Эстония хочет депортировать желающих получить гражданство России

Каллас: Эстония хочет депортировать желающих получить гражданство России - РИА Новости, 02.12.2023

Каллас: Эстония хочет депортировать желающих получить гражданство России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство, и связала его с РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-01T22:34

2023-12-01T22:34

2023-12-02T01:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство, и связала его с поддержкой терроризма и угрозой республике, сообщило в пятницу издание Postimees. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс в начале ноября заявил, что жителей республики, принявших гражданство России, могут депортировать. "Я могу заверить вас, что глава МВД представляет официальную позицию правительства, которая основана на безопасности и выживании Эстонии, на основе принятых парламентом законов, в том числе закона об иностранцах", – говорится в ответе премьера на запрос депутата с просьбой разъяснить правовую основу возможной депортации. По ее словам, "департамент полиции и погранохраны обязан расследовать, не является ли принятие гражданства РФ заявлением о поддержке терроризма, а также деятельности, направленной против Эстонии и ее союзников". "Это уже угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать", – заявила Каллас. По словам премьера, правовой основой для депортации является республиканский закон об иностранцах. "Аннулирование вида на жительство и депортация жителя страны осуществляется в соответствии со статьей 241 закона об иностранцах, в которой законодатель подтвердил, что вид на жительство может быть аннулирован, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности", – заявила Каллас. Ранее бывший посол России в Эстонии Владимир Липаев заявлял, в республике сложился пещерный уровень русофобии, все контакты с российским посольством отслеживаются тайной полицией. Он отметил, что атмосферу русофобии нагнетает руководство Эстонии.

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

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в мире, эстония, россия, кайя каллас