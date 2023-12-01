Эксперт рассказал о разладе в Евросоюзе из-за ситуации с Лавровым на ОБСЕ
Моро: отказ некоторых стран от участия в ОБСЕ из-за Лаврова отражает разлад в ЕС
© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Отказ глав МИД ряда стран участвовать в заседаниях Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ из-за приглашения главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова отражает разлад в рядах ЕС, считает европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
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"В отсутствии европейских стран (на СМИД ОБСЕ. — Прим. ред.), выступающих против России, нет ничего удивительного. Прежде всего, оно отражает какофонию в Европейском союзе по поводу того, как относиться к России с момента начала специальной военной операции на Украине, тем более что конфликт оборачивается в пользу России и европейцы знают, что рано или поздно придется разговаривать с Россией", — сказал он РИА Новости.
По словам эксперта, приглашение российской делегации на 30-е заседание Совета министров ОБСЕ — это "долгожданное начало возвращения к нормальной жизни".
Лавров принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая проходит в Скопье с 30 ноября по 1 декабря. Последний раз он участвовал в заседании СМИД ОБСЕ два года назад — в декабре 2021 года в Стокгольме. Польша, Украина и страны Прибалтики отказались участвовать в СМИД ОБСЕ 2023 года из-за участия в нем российской делегации.