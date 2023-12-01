https://ria.ru/20231201/embargo-1913234463.html

Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным - РИА Новости, 01.12.2023

Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии заявило, что решение России о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:19

2023-12-01T17:19

2023-12-01T17:23

экономика

молдавия

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/59781/54/597815455_0:780:1760:1770_1920x0_80_0_0_638bd0cd1bdc595c45def92b2be63a75.jpg

КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии заявило, что решение России о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям.Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию."Решение российских властей о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте агентства.В ведомстве утверждают, что российское эмбарго не имеет отношения к качеству продукции из Молдавии. "Мы считаем обвинения необоснованными и поспешными", - отмечается в документе.Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. Теперь, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за "систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России", а также "отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции".

https://ria.ru/20231129/sanktsii-1912573705.html

https://ria.ru/20231022/chp-1904481621.html

https://ria.ru/20231129/ekonomika-1912686550.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире