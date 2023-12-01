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Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным - РИА Новости, 01.12.2023
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17:19 01.12.2023 (обновлено: 17:23 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/embargo-1913234463.html
Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным
Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным - РИА Новости, 01.12.2023
Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии заявило, что решение России о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:19
2023-12-01T17:23
экономика
молдавия
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
в мире
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии заявило, что решение России о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям.Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию."Решение российских властей о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте агентства.В ведомстве утверждают, что российское эмбарго не имеет отношения к качеству продукции из Молдавии. "Мы считаем обвинения необоснованными и поспешными", - отмечается в документе.Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. Теперь, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за "систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России", а также "отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции".
https://ria.ru/20231129/sanktsii-1912573705.html
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экономика, молдавия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), в мире
Экономика, Молдавия, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), В мире
Кишинев считает российское эмбарго на сельхозпродукцию необоснованным

Кишинев назвал российское эмбарго на молдавскую сельхозпродукцию необоснованным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФрукты в магазине
Фрукты в магазине - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Фрукты в магазине. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдавии заявило, что решение России о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что вынужден с 4 декабря вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии в Россию.
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"Решение российских властей о введении эмбарго на молдавские фрукты и овощи необоснованно и наносит ущерб молдавским производителям", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
В ведомстве утверждают, что российское эмбарго не имеет отношения к качеству продукции из Молдавии. "Мы считаем обвинения необоснованными и поспешными", - отмечается в документе.
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Временные ограничения на ввоз продукции растительного происхождения в Россию из ряда районов Молдавии были введены Россельхознадзором с 15 августа 2022 года в связи с неблагополучной фитосанитарной обстановкой на территории республики. В декабре того же года, после проведения анализа продукции от молдавских предприятий, ограничения стали постепенно сниматься, и к 8 декабря поставки были открыты для 53 предприятий Молдавии. Теперь, по сообщению Россельхознадзора, ведомство вынуждено вернуться к ограничениям, введенным в 2022 году из-за "систематического обнаружения в овощах и фруктах карантинных объектов, способных нанести многомиллиардный ущерб сельскохозяйственному производству России", а также "отсутствия ответов молдавского компетентного ведомства на ноты Россельхознадзора по каждому из нарушений и непринятия действенных мер для предотвращения поставок зараженной продукции".
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ЭкономикаМолдавияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)В мире
 
 
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