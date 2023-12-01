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В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку

В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку - РИА Новости, 01.12.2023

В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку

Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутии, хранитель холода Чысхаан передаст символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга, сообщила пресс-служба РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:02

2023-12-01T15:02

2023-12-01T15:12

чысхаан

дед мороз

айсен николаев

великий устюг

москва

якутск

общество

новый год

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ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутии, хранитель холода Чысхаан передаст символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "Сегодня, 1 декабря, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" в республиканской столице зажгли огни первой новогодней елки в России... Участники зажжения главной ёлки Якутии стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства - хранитель холода Чысхаан после зажжения елки переместился из Якутска в Москву на международную выставку-форум "Россия", где передаст символ холода (посох) российскому Деду Морозу из Великого Устюга. После этого огни новогодних елок зажгутся по всей стране", - рассказали в пресс-службе. Эстафета зажжения ёлок стартовала во всех районах Якутии. "Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" сегодня является одним из самых ярких и масштабных культурных событий в нашей стране. Мероприятие стало, без преувеличения, брендом республики, что, безусловно, положительно сказывается на развитии туризма и привлекательности региона", - приводятся в сообщении слова главы республики Айсена Николаева. Отмечается, что впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов". Мероприятия фестиваля "Зима начинается с Якутии" проходят в Якутске с 27 ноября по 4 декабря.

https://ria.ru/20231118/ded_moroz-1910217420.html

великий устюг

москва

якутск

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чысхаан, дед мороз, айсен николаев, великий устюг, москва, якутск, общество, новый год