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В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку - РИА Новости, 01.12.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
15:02 01.12.2023 (обновлено: 15:12 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/elka-1913192071.html
В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку
В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку - РИА Новости, 01.12.2023
В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку
Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутии, хранитель холода Чысхаан передаст символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга, сообщила пресс-служба РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:02
2023-12-01T15:12
чысхаан
дед мороз
айсен николаев
великий устюг
москва
якутск
общество
новый год
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ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутии, хранитель холода Чысхаан передаст символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "Сегодня, 1 декабря, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" в республиканской столице зажгли огни первой новогодней елки в России... Участники зажжения главной ёлки Якутии стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства - хранитель холода Чысхаан после зажжения елки переместился из Якутска в Москву на международную выставку-форум "Россия", где передаст символ холода (посох) российскому Деду Морозу из Великого Устюга. После этого огни новогодних елок зажгутся по всей стране", - рассказали в пресс-службе. Эстафета зажжения ёлок стартовала во всех районах Якутии. "Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" сегодня является одним из самых ярких и масштабных культурных событий в нашей стране. Мероприятие стало, без преувеличения, брендом республики, что, безусловно, положительно сказывается на развитии туризма и привлекательности региона", - приводятся в сообщении слова главы республики Айсена Николаева. Отмечается, что впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов". Мероприятия фестиваля "Зима начинается с Якутии" проходят в Якутске с 27 ноября по 4 декабря.
https://ria.ru/20231118/ded_moroz-1910217420.html
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чысхаан, дед мороз, айсен николаев, великий устюг, москва, якутск, общество, новый год
Чысхаан, Дед Мороз, Айсен Николаев, Великий Устюг, Москва, Якутск, Общество, Новый год, Республика Саха (Якутия)
В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку

В Якутии зажгли первую в РФ новогоднюю елку и отправили символ холода в Москву

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкВ Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране
В Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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В Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутии, хранитель холода Чысхаан передаст символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня, 1 декабря, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" в республиканской столице зажгли огни первой новогодней елки в России... Участники зажжения главной ёлки Якутии стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства - хранитель холода Чысхаан после зажжения елки переместился из Якутска в Москву на международную выставку-форум "Россия", где передаст символ холода (посох) российскому Деду Морозу из Великого Устюга. После этого огни новогодних елок зажгутся по всей стране", - рассказали в пресс-службе.
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкВ Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране
В Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в медиабанк
В Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране
Эстафета зажжения ёлок стартовала во всех районах Якутии.
"Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" сегодня является одним из самых ярких и масштабных культурных событий в нашей стране. Мероприятие стало, без преувеличения, брендом республики, что, безусловно, положительно сказывается на развитии туризма и привлекательности региона", - приводятся в сообщении слова главы республики Айсена Николаева.
Отмечается, что впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов".
Мероприятия фестиваля "Зима начинается с Якутии" проходят в Якутске с 27 ноября по 4 декабря.
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Республика Саха (Якутия)ЧысхаанДед МорозАйсен НиколаевВеликий УстюгМоскваЯкутскОбществоНовый год
 
 
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