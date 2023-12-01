В Якутии зажгли первую в стране новогоднюю елку
В Якутии зажгли первую в РФ новогоднюю елку и отправили символ холода в Москву
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкВ Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране
В Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране
ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутии, хранитель холода Чысхаан передаст символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"Сегодня, 1 декабря, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии" в республиканской столице зажгли огни первой новогодней елки в России... Участники зажжения главной ёлки Якутии стали свидетелями настоящего новогоднего волшебства - хранитель холода Чысхаан после зажжения елки переместился из Якутска в Москву на международную выставку-форум "Россия", где передаст символ холода (посох) российскому Деду Морозу из Великого Устюга. После этого огни новогодних елок зажгутся по всей стране", - рассказали в пресс-службе.
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкВ Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране
В Якутии зажгли огни первой новогодней ёлки в стране
Эстафета зажжения ёлок стартовала во всех районах Якутии.
"Всероссийский фестиваль "Зима начинается с Якутии" сегодня является одним из самых ярких и масштабных культурных событий в нашей стране. Мероприятие стало, без преувеличения, брендом республики, что, безусловно, положительно сказывается на развитии туризма и привлекательности региона", - приводятся в сообщении слова главы республики Айсена Николаева.
Отмечается, что впервые мероприятие состоялось 2011 году по инициативе Николаева, тогда он занимал пост мэра Якутска. Фестиваль обладает гран-при национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов".
Мероприятия фестиваля "Зима начинается с Якутии" проходят в Якутске с 27 ноября по 4 декабря.