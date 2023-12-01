https://ria.ru/20231201/elka-1913170976.html
Медведев пообещал семье из Севастополя поездку на Кремлевскую елку
Медведев пообещал семье из Севастополя поездку на Кремлевскую елку - РИА Новости, 01.12.2023
Медведев пообещал семье из Севастополя поездку на Кремлевскую елку
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал многодетной матери Ольге Ашамок из Севастополя, сын которой погиб в ходе специальной военной операции,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:01
2023-12-01T14:01
2023-12-01T14:01
общество
севастополь
москва
дмитрий медведев
единая россия
анна кузнецова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428498_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_f12a533b57f60425d6f51b20c989d20b.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал многодетной матери Ольге Ашамок из Севастополя, сын которой погиб в ходе специальной военной операции, организовать для ее детей поездку на новогоднюю елку в Кремле. Женщина рассказала, что ее муж является участников СВО, сын погиб в боях в зоне СВО. Женщина растит еще пять детей – четыре мальчика и девочку. Дети давно мечтают побывать на Кремлевской елке, рассказала жительница Севастополя на приеме граждан председателем ЕР. Медведев выразил соболезнования семье и поблагодарил за то, что женщина вырастила героя. "Конечно, мы обязательно поможем, готовьтесь и надеюсь, что совсем скоро вы поедете в Москву на Кремлевскую елку. Вам еще раз слова нашего максимального почтения за то, что вы, ваша семья, ваши близкие, дети сделали (для) нашей страны", - сказал Медведев. Заместитель секретаря генерального совета ЕР Анна Кузнецова отметила, что несколько мероприятий в поездку уместят. Медведев поддержал идею, чтобы можно было посмотреть больше достопримечательностей.
https://ria.ru/20231130/igrushkipenzinykh-1912327417.html
https://radiosputnik.ru/20231130/novyy-god-1912922147.html
севастополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d6895dc2a574ebc98412e25cd7172ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, москва, дмитрий медведев, единая россия, анна кузнецова
Общество, Севастополь, Москва, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Анна Кузнецова
Медведев пообещал семье из Севастополя поездку на Кремлевскую елку
Медведев пообещал многодетной семье из Севастополя поездку на Кремлевскую елку