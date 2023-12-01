https://ria.ru/20231201/elka-1913170976.html

Медведев пообещал семье из Севастополя поездку на Кремлевскую елку

Медведев пообещал семье из Севастополя поездку на Кремлевскую елку - РИА Новости, 01.12.2023

Медведев пообещал семье из Севастополя поездку на Кремлевскую елку

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал многодетной матери Ольге Ашамок из Севастополя, сын которой погиб в ходе специальной военной операции,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:01

2023-12-01T14:01

2023-12-01T14:01

общество

севастополь

москва

дмитрий медведев

единая россия

анна кузнецова

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пообещал многодетной матери Ольге Ашамок из Севастополя, сын которой погиб в ходе специальной военной операции, организовать для ее детей поездку на новогоднюю елку в Кремле. Женщина рассказала, что ее муж является участников СВО, сын погиб в боях в зоне СВО. Женщина растит еще пять детей – четыре мальчика и девочку. Дети давно мечтают побывать на Кремлевской елке, рассказала жительница Севастополя на приеме граждан председателем ЕР. Медведев выразил соболезнования семье и поблагодарил за то, что женщина вырастила героя. "Конечно, мы обязательно поможем, готовьтесь и надеюсь, что совсем скоро вы поедете в Москву на Кремлевскую елку. Вам еще раз слова нашего максимального почтения за то, что вы, ваша семья, ваши близкие, дети сделали (для) нашей страны", - сказал Медведев. Заместитель секретаря генерального совета ЕР Анна Кузнецова отметила, что несколько мероприятий в поездку уместят. Медведев поддержал идею, чтобы можно было посмотреть больше достопримечательностей.

https://ria.ru/20231130/igrushkipenzinykh-1912327417.html

https://radiosputnik.ru/20231130/novyy-god-1912922147.html

севастополь

москва

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общество, севастополь, москва, дмитрий медведев, единая россия, анна кузнецова