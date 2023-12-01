https://ria.ru/20231201/dtp-1913262937.html

Под Саратовом в ДТП с грузовиками пострадали три человека

Под Саратовом в ДТП с грузовиками пострадали три человека - РИА Новости, 01.12.2023

Под Саратовом в ДТП с грузовиками пострадали три человека

Два грузовика столкнулись в Балашовском районе около села Котоврас в Саратовской области, в результате пострадали мужчина и двое детей, сообщил начальник... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:38

2023-12-01T19:38

2023-12-01T19:38

происшествия

балашовский район

саратовская область

саратов

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САМАРА, 1 дек - РИА Новости. Два грузовика столкнулись в Балашовском районе около села Котоврас в Саратовской области, в результате пострадали мужчина и двое детей, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 18.55 (17.55 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Балашовском районе вблизи села Котоврас произошло столкновение двух грузовых автомобилей "Камаз". В результате ДТП пострадали мужчина и двое детей в возрасте 7 и 14 лет", - сообщил Юрин. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. На месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

балашовский район

саратовская область

саратов

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происшествия, балашовский район, саратовская область, саратов