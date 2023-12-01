https://ria.ru/20231201/dtp-1913062837.html

На въезде в Магадан произошло массовое ДТП

На въезде в Магадан произошло массовое ДТП - РИА Новости, 01.12.2023

На въезде в Магадан произошло массовое ДТП

Сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП на въезде в Магадан, водители не справились с управлением из-за сильной метели и гололеда, передает корреспондент... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:02

2023-12-01T07:02

2023-12-01T10:06

происшествия

авто

магадан

охотское море

магаданская область

гидрометцентр

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МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости. Сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП на въезде в Магадан, водители не справились с управлением из-за сильной метели и гололеда, передает корреспондент РИА Новости. Ранее спасатели предупредили о мощном снежном циклоне в Магадане и Ольском округе региона. Они рекомендовали жителям воздержаться от дальних поездок и соблюдать осторожность во время передвижения по дорогам населенных пунктов. "За рулем Toyota была девушка. На встречную полосу выскочил автомобиль. У девушки сотрясение. У меня в голове туман, но нормально. Жить будем. Девушку "скорая" забрала. Удар был хороший. Водитель газу дал, чтобы вырулить из заноса, но не получилось", - рассказал РИА Новости пассажир одного из попавших в ДТП автомобиля Олег Кучинский. Изначально столкнулись два автомобиля, еще два вылетели в кювет, не сумев затормозить. "Еду, смотрю: две машины стоят разбитые. Думаю, надо остановиться, помочь людям. И оказался в кювете. Останавливался, и меня утащило туда", - рассказал РИА Новости житель Магадана Сергей Дергун. В УМВД региона по Магаданской области пояснили, что в произошедшем виновен водитель автомобиля Honda, который выехал на встречную полосу движения."Двигаясь со стороны поселка Сокол в Магадан, на опасном повороте не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Toyota Corolla Axio под управлением 30-летней женщины. От удара Honda отбросило на дорожное ограждение. В результате ДТП водитель Toyota получила травмы", - сообщает ведомство.В УМВД России по Магаданской области добавили, что сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП организовали безопасный проезд: движение осуществляется по одной полосе.Снежный циклон пришел на побережье Магаданской области с севера Охотского моря. В Магадане и в Ольском округе региона потеплело, местами сильный порывистый ветер, рассказал РИА Новости представитель Гидрометцентра по региону."Это циклон, пришедший с севера Охотского моря. Снег будет идти на побережье региона еще примерно сутки, но с разной степенью интенсивности. Затем похолодает", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20231201/dtp-1913059147.html

https://ria.ru/20231130/dtp-1912894949.html

магадан

охотское море

магаданская область

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происшествия, авто, магадан, охотское море, магаданская область, гидрометцентр