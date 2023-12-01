https://ria.ru/20231201/dtp-1913059147.html

Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка

Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка - РИА Новости, 01.12.2023

Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка

Двое детей погибли, еще один человек пострадал в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая иномарка столкнулась с грузовиком на встречной полосе,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:28

2023-12-01T05:28

2023-12-01T05:28

происшествия

авто

новосибирская область

ордынский район

карасук

россия

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НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Двое детей погибли, еще один человек пострадал в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая иномарка столкнулась с грузовиком на встречной полосе, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. По предварительной информации полиции, вечером 30 ноября в Ордынском районе водитель (женщина 1990 года рождения) автомобиля Renault Symbol двигалась по автодороге К-17р со стороны города Карасук в сторону райцентра Ордынское и на 143-м километре, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с встречным грузовиком Freightliner под управлением водителя 1978 года рождения. "После столкновения оба автомобиля совершили съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля Freightliner. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трех лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия уточняются.

https://ria.ru/20231130/dtp-1913030644.html

https://ria.ru/20231130/dtp-1912894949.html

новосибирская область

ордынский район

карасук

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, новосибирская область, ордынский район, карасук, россия