Рейтинг@Mail.ru
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:28 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/dtp-1913059147.html
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка - РИА Новости, 01.12.2023
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка
Двое детей погибли, еще один человек пострадал в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая иномарка столкнулась с грузовиком на встречной полосе,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:28
2023-12-01T05:28
происшествия
авто
новосибирская область
ордынский район
карасук
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Двое детей погибли, еще один человек пострадал в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая иномарка столкнулась с грузовиком на встречной полосе, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. По предварительной информации полиции, вечером 30 ноября в Ордынском районе водитель (женщина 1990 года рождения) автомобиля Renault Symbol двигалась по автодороге К-17р со стороны города Карасук в сторону райцентра Ордынское и на 143-м километре, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с встречным грузовиком Freightliner под управлением водителя 1978 года рождения. "После столкновения оба автомобиля совершили съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля Freightliner. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трех лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия уточняются.
https://ria.ru/20231130/dtp-1913030644.html
https://ria.ru/20231130/dtp-1912894949.html
новосибирская область
ордынский район
карасук
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, новосибирская область, ордынский район, карасук, россия
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Ордынский район, Карасук, Россия
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка

Под Новосибирском иномарка столкнулась с грузовиком, погибли два ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Двое детей погибли, еще один человек пострадал в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая иномарка столкнулась с грузовиком на встречной полосе, сообщает в пятницу ГУМВД по региону.
По предварительной информации полиции, вечером 30 ноября в Ордынском районе водитель (женщина 1990 года рождения) автомобиля Renault Symbol двигалась по автодороге К-17р со стороны города Карасук в сторону райцентра Ордынское и на 143-м километре, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с встречным грузовиком Freightliner под управлением водителя 1978 года рождения.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
На трассе в Кубани при столкновении легковых машин погибли три человека
30 ноября, 21:50
"После столкновения оба автомобиля совершили съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля Freightliner. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трех лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Место происшествия, где в ДТП с автобусом пострадали два человека в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Петербурге пассажирский автобус попал в ДТП
30 ноября, 13:35
 
ПроисшествияАвтоНовосибирская областьОрдынский районКарасукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала