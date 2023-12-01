https://ria.ru/20231201/dtp-1913059147.html
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка - РИА Новости, 01.12.2023
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка
Двое детей погибли, еще один человек пострадал в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая иномарка столкнулась с грузовиком на встречной полосе,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T05:28
2023-12-01T05:28
2023-12-01T05:28
происшествия
авто
новосибирская область
ордынский район
карасук
россия
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НОВОСИБИРСК, 1 дек - РИА Новости. Двое детей погибли, еще один человек пострадал в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая иномарка столкнулась с грузовиком на встречной полосе, сообщает в пятницу ГУМВД по региону. По предварительной информации полиции, вечером 30 ноября в Ордынском районе водитель (женщина 1990 года рождения) автомобиля Renault Symbol двигалась по автодороге К-17р со стороны города Карасук в сторону райцентра Ордынское и на 143-м километре, выехав на полосу встречного движения, совершила столкновение с встречным грузовиком Freightliner под управлением водителя 1978 года рождения. "После столкновения оба автомобиля совершили съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля Freightliner. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое несовершеннолетних пассажиров 12 и трех лет, травмирована водитель-женщина легкового автомобиля", - говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия уточняются.
https://ria.ru/20231130/dtp-1913030644.html
https://ria.ru/20231130/dtp-1912894949.html
новосибирская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, новосибирская область, ордынский район, карасук, россия
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Ордынский район, Карасук, Россия
Под Новосибирском в ДТП погибли два ребенка
Под Новосибирском иномарка столкнулась с грузовиком, погибли два ребенка