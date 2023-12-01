https://ria.ru/20231201/drony-1913049743.html

В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках

В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках - РИА Новости, 01.12.2023

В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках

У ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:45

2023-12-01T01:45

2023-12-01T01:45

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. У ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."У России столько дронов-камикадзе, что они могут себе позволить потратить две штуки на один украинский АГС-17 (автоматический гранатомет. — Прим. ред.). Еще раз: Украине нужны средства РЭБ!" — прокомментировал Репке.Ранее немецкое издание Bild опубликовало беседу с украинскими военнослужащими, которые пожаловались на необходимость использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров. По словам солдат ВСУ, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО, о чем, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.

https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, bild