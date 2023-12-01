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В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках - РИА Новости, 01.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:45 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/drony-1913049743.html
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках - РИА Новости, 01.12.2023
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках
У ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:45
2023-12-01T01:45
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. У ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."У России столько дронов-камикадзе, что они могут себе позволить потратить две штуки на один украинский АГС-17 (автоматический гранатомет. — Прим. ред.). Еще раз: Украине нужны средства РЭБ!" — прокомментировал Репке.Ранее немецкое издание Bild опубликовало беседу с украинскими военнослужащими, которые пожаловались на необходимость использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров. По словам солдат ВСУ, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО, о чем, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, bild
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Bild
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках

Журналист Репке: украинские средства РЭБ не справляются с российскими дронами

© РИА НовостиУдар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard. Кадр из видео
Удар беспилотника Ланцет по танку ВСУ Leopard. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости
Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. У ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке.
«
"У России столько дронов-камикадзе, что они могут себе позволить потратить две штуки на один украинский АГС-17 (автоматический гранатомет. — Прим. ред.). Еще раз: Украине нужны средства РЭБ!" — прокомментировал Репке.
Ранее немецкое издание Bild опубликовало беседу с украинскими военнослужащими, которые пожаловались на необходимость использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров. По словам солдат ВСУ, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой.
Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО, о чем, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныBild
 
 
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