https://ria.ru/20231201/drony-1913049743.html
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках - РИА Новости, 01.12.2023
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках
У ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:45
2023-12-01T01:45
2023-12-01T01:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907528028_0:139:1314:878_1920x0_80_0_0_dec646b6d6aac71a957ae26ccbd18124.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. У ВСУ нет возможности отражать атаки российских беспилотников, в частности, из-за их количества, написал в соцсети X немецкий журналист Юлиан Репке."У России столько дронов-камикадзе, что они могут себе позволить потратить две штуки на один украинский АГС-17 (автоматический гранатомет. — Прим. ред.). Еще раз: Украине нужны средства РЭБ!" — прокомментировал Репке.Ранее немецкое издание Bild опубликовало беседу с украинскими военнослужащими, которые пожаловались на необходимость использовать полувековые автомобили вместо бронетранспортеров. По словам солдат ВСУ, у них плохая координация между соединениями и нехватка ПВО на передовой.Россия сохраняет превосходство в воздухе в зоне СВО, о чем, в частности, в начале июня заявлял президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о готовности Киева к началу контрнаступления. Оно стартовало 4 июня на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, но, как отметил, Владимир Путин попытки продвижения ВСУ провалились.
https://ria.ru/20231129/drony-1912770598.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907528028_0:0:1172:878_1920x0_80_0_0_e7d1932a994af52a8ceea75d2864c802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, bild
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Bild
В Германии поразились одной детали о российских беспилотниках
Журналист Репке: украинские средства РЭБ не справляются с российскими дронами