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Большинство поляков перестали доверять президенту, показал опрос - РИА Новости, 01.12.2023
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17:48 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/doverie-1913242677.html
Большинство поляков перестали доверять президенту, показал опрос
Большинство поляков перестали доверять президенту, показал опрос - РИА Новости, 01.12.2023
Большинство поляков перестали доверять президенту, показал опрос
Новый лидер рейтинга доверия появился у жителей Польши, им оказался руководитель партии "Польша 2050", спикер сейма Шимон Холовня, нынешний глава государства... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:48
2023-12-01T17:48
в мире
польша
анджей дуда
ibris
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ВАРШАВА, 1 - РИА Новости. Новый лидер рейтинга доверия появился у жителей Польши, им оказался руководитель партии "Польша 2050", спикер сейма Шимон Холовня, нынешний глава государства Анджей Дуда впервые за восемь лет не занимает лидирующих позиций, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией IBRIS. Лидер партии "Польша 2050", спикер сейма Шимон Холовня, впервые возглавил рейтинг доверия в опросе IBRiS. Доверие ему выразили 49% респондентов (25,4% ответили "да", 23,6% ответили "скорее да"). По сравнению с прошлым опросом, доверие Холовне выросло на 4%, а с момента октябрьских парламентских выборов - на 22,6%. Тем не менее, 38,7% не доверяют спикеру сейма (24,1% респондентов выбрали ответ "да", 14,6% "скорее да", 11,7% выразили к нему безразличие. Вторым в рейтинге доверия оказался мэр Варшавы Рафал Тшасковский, вице-председатель партии "Гражданская платформа" (РО). Опрос показывает, что ему доверяют 47% респондентов (32,8% "да", 14,2% "скорее да"), это означает снижение рейтинга на 1,9% по сравнению с опросом предыдущего месяца. Председателю (РО), лидеру польской оппозиции Дональду Туску доверяют 43% респондентов (29,7% "да", 13,3% "скорее да") и 45,6% не доверяют (40,8% "да", 4,8% "вероятно да"). По сравнению с прошлым опросом, доверие к Туску выросло на 2,4%, а процент отрицательных ответов снизился на 3,6%. Последним в рейтинге оказался действующий президент Польши Анджей Дуда, который в рейтинге доверия впервые за восемь лет не занимает лидирующих позиций. В опросе президент получил 39% положительных и 52,5% отрицательных ответов. Доверие к Дуде упало на 2,5%, а недоверие выросло на 6%. Рекордный уровень доверия (52,3%) был достигнут Дудой в сентябре 2020 года. Опрос проводился 24-25 ноября 2023 методом CATI (опрос респондента по телефону). В нем приняли участие 1,1 тысячи совершеннолетних жителей Польши.
https://ria.ru/20231201/tusk-1913190518.html
https://ria.ru/20231122/duda-1910953799.html
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в мире, польша, анджей дуда, ibris
В мире, Польша, Анджей Дуда, IBRiS
Большинство поляков перестали доверять президенту, показал опрос

Опрос IBRIS: более 50% поляков не доверяют президенту Дуде

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда . Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 - РИА Новости. Новый лидер рейтинга доверия появился у жителей Польши, им оказался руководитель партии "Польша 2050", спикер сейма Шимон Холовня, нынешний глава государства Анджей Дуда впервые за восемь лет не занимает лидирующих позиций, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного лабораторией IBRIS.
Лидер партии "Польша 2050", спикер сейма Шимон Холовня, впервые возглавил рейтинг доверия в опросе IBRiS. Доверие ему выразили 49% респондентов (25,4% ответили "да", 23,6% ответили "скорее да"). По сравнению с прошлым опросом, доверие Холовне выросло на 4%, а с момента октябрьских парламентских выборов - на 22,6%.
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Туск выразил уверенность, что станет премьером Польши
Вчера, 14:56
Тем не менее, 38,7% не доверяют спикеру сейма (24,1% респондентов выбрали ответ "да", 14,6% "скорее да", 11,7% выразили к нему безразличие.
Вторым в рейтинге доверия оказался мэр Варшавы Рафал Тшасковский, вице-председатель партии "Гражданская платформа" (РО). Опрос показывает, что ему доверяют 47% респондентов (32,8% "да", 14,2% "скорее да"), это означает снижение рейтинга на 1,9% по сравнению с опросом предыдущего месяца.
Председателю (РО), лидеру польской оппозиции Дональду Туску доверяют 43% респондентов (29,7% "да", 13,3% "скорее да") и 45,6% не доверяют (40,8% "да", 4,8% "вероятно да"). По сравнению с прошлым опросом, доверие к Туску выросло на 2,4%, а процент отрицательных ответов снизился на 3,6%.
Последним в рейтинге оказался действующий президент Польши Анджей Дуда, который в рейтинге доверия впервые за восемь лет не занимает лидирующих позиций. В опросе президент получил 39% положительных и 52,5% отрицательных ответов. Доверие к Дуде упало на 2,5%, а недоверие выросло на 6%. Рекордный уровень доверия (52,3%) был достигнут Дудой в сентябре 2020 года.
Опрос проводился 24-25 ноября 2023 методом CATI (опрос респондента по телефону). В нем приняли участие 1,1 тысячи совершеннолетних жителей Польши.
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Поляки пригрозили Дуде новым "майданом" из-за обращения к Зеленскому
22 ноября, 03:48
 
В миреПольшаАнджей ДудаIBRiS
 
 
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