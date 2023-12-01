https://ria.ru/20231201/donetsk-1913074687.html
В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ
В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ
Женщина, раненная в четверг в результате обстрела Калининского района Донецка, скончалась в больнице, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:14
2023-12-01T09:14
2023-12-01T09:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913023925_0:334:720:739_1920x0_80_0_0_fe5b6edc4800d14909ed3a9708a6a79e.jpg
ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Женщина, раненная в четверг в результате обстрела Калининского района Донецка, скончалась в больнице, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, женщина 1957 года рождения, получившая вчера ранение в Калининском районе по улице Красина, скончалась в больнице", - написал он. В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска при обстреле Калининского района Донецка из РСЗО применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведенных в Словакии. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913023925_0:266:720:806_1920x0_80_0_0_728b251d1115c37afe473767182dca30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ
Кулемзин: раненная при ракетном обстреле ВСУ Донецка женщина умерла в больнице