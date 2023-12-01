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В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/donetsk-1913074687.html
В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ
В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023
В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ
Женщина, раненная в четверг в результате обстрела Калининского района Донецка, скончалась в больнице, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:14
2023-12-01T09:14
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Женщина, раненная в четверг в результате обстрела Калининского района Донецка, скончалась в больнице, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, женщина 1957 года рождения, получившая вчера ранение в Калининском районе по улице Красина, скончалась в больнице", - написал он. В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска при обстреле Калининского района Донецка из РСЗО применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведенных в Словакии. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ

Кулемзин: раненная при ракетном обстреле ВСУ Донецка женщина умерла в больнице

© Фото : Представительство ДНР в СЦКК/ВКонтакте Фрагмент ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка
Фрагмент ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Представительство ДНР в СЦКК/ВКонтакте
Фрагмент ракеты JROF HEF в Калининском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Женщина, раненная в четверг в результате обстрела Калининского района Донецка, скончалась в больнице, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"К сожалению, женщина 1957 года рождения, получившая вчера ранение в Калининском районе по улице Красина, скончалась в больнице", - написал он.
В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска при обстреле Калининского района Донецка из РСЗО применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведенных в Словакии.
Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 ноября, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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