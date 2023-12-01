https://ria.ru/20231201/donetsk-1913074687.html

В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ

В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.12.2023

В Донецке умерла женщина, раненная при ракетном обстреле ВСУ

Женщина, раненная в четверг в результате обстрела Калининского района Донецка, скончалась в больнице, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:14

2023-12-01T09:14

2023-12-01T09:14

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 дек – РИА Новости. Женщина, раненная в четверг в результате обстрела Калининского района Донецка, скончалась в больнице, сообщил в пятницу мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "К сожалению, женщина 1957 года рождения, получившая вчера ранение в Калининском районе по улице Красина, скончалась в больнице", - написал он. В четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска при обстреле Калининского района Донецка из РСЗО применили новый тип ракет JROF HEF с поражающими элементами в виде 9100 шариков, с увеличенной до 40,2 км дальностью, произведенных в Словакии. Калининский район - один из тыловых районов Донецка, достаточно удаленный от линии боевого соприкосновения. Расположен на востоке административного центра республики.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины