https://ria.ru/20231201/devochka-1913260629.html
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях - РИА Новости, 01.12.2023
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях
Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка рассказала, что злоумышленники ее не обижали, но невкусно кормили, сообщила РИА Новости представитель СУСК... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:18
2023-12-01T19:18
2023-12-01T19:23
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка рассказала, что злоумышленники ее не обижали, но невкусно кормили, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Лилия Латыпова.По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте."Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным, три раза в день", - сообщила собеседница.По ее словам, девочка рассказала, что сильно испугалась, когда незнакомцы посадили ее в машину и повезли в неизвестном направлении. Она говорила "боюсь", но ей никто не отвечал.О пребывании у похитителей ребенок, в частности, вспоминает, что там было много животных – у семьи свое хозяйство.Восьмилетняя девочка в четверг не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".Вечером в пятницу девочку нашли плачущей на обочине дороги в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
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Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
2023-12-01T19:18
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происшествия, калужская область, россия, козельск
Происшествия, Калужская область, Россия, Козельск
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала, что похитители ее не обижали
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка рассказала, что злоумышленники ее не обижали, но невкусно кормили, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Лилия Латыпова.
По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте.
"Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным, три раза в день", - сообщила собеседница.
По ее словам, девочка рассказала, что сильно испугалась, когда незнакомцы посадили ее в машину и повезли в неизвестном направлении. Она говорила "боюсь", но ей никто не отвечал.
О пребывании у похитителей ребенок, в частности, вспоминает, что там было много животных – у семьи свое хозяйство.
Восьмилетняя девочка в четверг не вернулась из школы в Козельске
, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк
, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в пятницу девочку нашли плачущей на обочине дороги в деревне Таратухино Белевского района Тульской области
. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
В Калужской области рассказали о результатах медосмотра пропавшей девочки