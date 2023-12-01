Рейтинг@Mail.ru
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 01.12.2023 (обновлено: 19:23 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/devochka-1913260629.html
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях - РИА Новости, 01.12.2023
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях
Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка рассказала, что злоумышленники ее не обижали, но невкусно кормили, сообщила РИА Новости представитель СУСК... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T19:18
2023-12-01T19:23
происшествия
калужская область
россия
козельск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка рассказала, что злоумышленники ее не обижали, но невкусно кормили, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Лилия Латыпова.По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте."Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным, три раза в день", - сообщила собеседница.По ее словам, девочка рассказала, что сильно испугалась, когда незнакомцы посадили ее в машину и повезли в неизвестном направлении. Она говорила "боюсь", но ей никто не отвечал.О пребывании у похитителей ребенок, в частности, вспоминает, что там было много животных – у семьи свое хозяйство.Восьмилетняя девочка в четверг не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".Вечером в пятницу девочку нашли плачущей на обочине дороги в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
https://ria.ru/20231130/devochka-1913031252.html
калужская область
россия
козельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
Кадры задержания подозреваемых в похищении восьмилетней девочки
2023-12-01T19:18
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, россия, козельск
Происшествия, Калужская область, Россия, Козельск
Пропавшая в Калужской области девочка рассказала о похитителях

Пропавшая в Калужской области девочка рассказала, что похитители ее не обижали

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка рассказала, что злоумышленники ее не обижали, но невкусно кормили, сообщила РИА Новости представитель СУСК России по региону Лилия Латыпова.
По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. Следствие намерено просить об их аресте.
"Девочка рассказала, что ее не обижали, но, по ее словам, кормили чем-то невкусным, три раза в день", - сообщила собеседница.
По ее словам, девочка рассказала, что сильно испугалась, когда незнакомцы посадили ее в машину и повезли в неизвестном направлении. Она говорила "боюсь", но ей никто не отвечал.
О пребывании у похитителей ребенок, в частности, вспоминает, что там было много животных – у семьи свое хозяйство.
Восьмилетняя девочка в четверг не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька".
Вечером в пятницу девочку нашли плачущей на обочине дороги в деревне Таратухино Белевского района Тульской области. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В Калужской области рассказали о результатах медосмотра пропавшей девочки
30 ноября, 21:58
 
ПроисшествияКалужская областьРоссияКозельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала