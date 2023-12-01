https://ria.ru/20231201/devochka-1913131369.html
Прокуратура рассказала о состоянии похищенной под Калугой девочки
Прокуратура рассказала о состоянии похищенной под Калугой девочки - РИА Новости, 01.12.2023
Прокуратура рассказала о состоянии похищенной под Калугой девочки
У похищенной в Калужской области восьмилетней девочки нет телесных повреждений, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:36
2023-12-01T12:36
2023-12-01T12:41
происшествия
калужская область
калуга
козельский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. У похищенной в Калужской области восьмилетней девочки нет телесных повреждений, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Телесных повреждений нет", - сказали в ведомстве. По словам представителя региональной прокуратуры, в настоящее время с девочкой работают следователи. "Что она может в силу возраста пояснить, рассказывает", - сообщила собеседница, отметив, что на беседах с девочкой, как и положено, присутствует психолог. Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем. Утром в пятницу в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве: мужчины в возрасте 21, 40 и 44 года и женщина 37 лет. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.
https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913128185.html
калужская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область, калуга, козельский район
Происшествия, Калужская область, Калуга, Козельский район
Прокуратура рассказала о состоянии похищенной под Калугой девочки
Прокуратура: у похищенной в Калужской области девочки нет телесных повреждений
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. У похищенной в Калужской области восьмилетней девочки нет телесных повреждений, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
"Телесных повреждений нет", - сказали в ведомстве.
По словам представителя региональной прокуратуры, в настоящее время с девочкой работают следователи.
«
"Что она может в силу возраста пояснить, рассказывает", - сообщила собеседница, отметив, что на беседах с девочкой, как и положено, присутствует психолог.
Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе
Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области
. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем.
Утром в пятницу в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве: мужчины в возрасте 21, 40 и 44 года и женщина 37 лет. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.
Стали известны подробности похищения девочки из Калужской области