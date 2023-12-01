https://ria.ru/20231201/devochka-1913131369.html

Прокуратура рассказала о состоянии похищенной под Калугой девочки

Прокуратура рассказала о состоянии похищенной под Калугой девочки - РИА Новости, 01.12.2023

Прокуратура рассказала о состоянии похищенной под Калугой девочки

У похищенной в Калужской области восьмилетней девочки нет телесных повреждений, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:36

2023-12-01T12:36

2023-12-01T12:41

происшествия

калужская область

калуга

козельский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 дек – РИА Новости. У похищенной в Калужской области восьмилетней девочки нет телесных повреждений, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Телесных повреждений нет", - сказали в ведомстве. По словам представителя региональной прокуратуры, в настоящее время с девочкой работают следователи. "Что она может в силу возраста пояснить, рассказывает", - сообщила собеседница, отметив, что на беседах с девочкой, как и положено, присутствует психолог. Восьмилетнюю девочку, которая не вернулась из школы в Козельском районе Калужской области и маме которой по мессенджеру прислали требование о выкупе, нашли вечером в четверг. Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее заметили плачущей на обочине дороги в Тульской области. Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, который не выявил проблем со здоровьем. Утром в пятницу в деревне Касьяново Калужской области были задержаны четверо подозреваемых в похищении и вымогательстве: мужчины в возрасте 21, 40 и 44 года и женщина 37 лет. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

https://ria.ru/20231201/proisshestvie-1913128185.html

калужская область

калуга

козельский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, калужская область, калуга, козельский район