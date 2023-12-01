https://ria.ru/20231201/dagestan-1913186504.html

В Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе

В Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе - РИА Новости, 01.12.2023

В Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который бил ребенка в школе в городе Хасавюрте и требовал от него деньги, сообщили РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:44

2023-12-01T14:44

2023-12-01T14:44

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который бил ребенка в школе в городе Хасавюрте и требовал от него деньги, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в Хасавюрте. На кадрах студент местного колледжа бьет мальчика ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет. "Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, подозреваемого в вымогательстве с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) <…> Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. По данным следствия, 28 ноября в школе в Хасавюрте 16-летний подросток "по надуманному поводу" с применением насилия вымогал у малолетнего три тысячи рублей. Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 16-летний житель Хасавюрта проник на территорию школы №5, перебравшись через забор, зашел в туалет, куда вызвал 12-летнего ученика этой школы. Подросток потребовал у мальчика 3 тысяч рублей за то, что тот якобы испортил его электронные сигареты. Получив отказ, он несколько раз ударил ребенка по лицу и животу. Родителей подозреваемого и родителей 8-классника, снимавшего видео, привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей").

https://ria.ru/20231124/delo-1911471816.html

https://ria.ru/20231128/diskreditatsiya-1912498980.html

https://ria.ru/20231122/delo-1911054162.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия