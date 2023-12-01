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В Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе - РИА Новости, 01.12.2023
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14:44 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/dagestan-1913186504.html
В Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе
В Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе - РИА Новости, 01.12.2023
В Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который бил ребенка в школе в городе Хасавюрте и требовал от него деньги, сообщили РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:44
2023-12-01T14:44
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МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который бил ребенка в школе в городе Хасавюрте и требовал от него деньги, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. Ранее в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в Хасавюрте. На кадрах студент местного колледжа бьет мальчика ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет. "Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, подозреваемого в вымогательстве с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) &lt;…&gt; Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении. По данным следствия, 28 ноября в школе в Хасавюрте 16-летний подросток "по надуманному поводу" с применением насилия вымогал у малолетнего три тысячи рублей. Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 16-летний житель Хасавюрта проник на территорию школы №5, перебравшись через забор, зашел в туалет, куда вызвал 12-летнего ученика этой школы. Подросток потребовал у мальчика 3 тысяч рублей за то, что тот якобы испортил его электронные сигареты. Получив отказ, он несколько раз ударил ребенка по лицу и животу. Родителей подозреваемого и родителей 8-классника, снимавшего видео, привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей").
https://ria.ru/20231124/delo-1911471816.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
В Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе

СК: в Дагестане завели уголовное дело на подростка, вымогавшего деньги в школе

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МАХАЧКАЛА, 1 дек - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело против 16-летнего подростка, который бил ребенка в школе в городе Хасавюрте и требовал от него деньги, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в сети распространилось видео, снятое в туалете школы в Хасавюрте. На кадрах студент местного колледжа бьет мальчика ногой, коленом, дает пощечину и угрожает избить, если тот "до завтра бабки" не принесет.
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"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Хасавюрта, подозреваемого в вымогательстве с применением насилия (п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ) <…> Подозреваемый задержан", – говорится в сообщении.
По данным следствия, 28 ноября в школе в Хасавюрте 16-летний подросток "по надуманному поводу" с применением насилия вымогал у малолетнего три тысячи рублей.
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Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 16-летний житель Хасавюрта проник на территорию школы №5, перебравшись через забор, зашел в туалет, куда вызвал 12-летнего ученика этой школы. Подросток потребовал у мальчика 3 тысяч рублей за то, что тот якобы испортил его электронные сигареты. Получив отказ, он несколько раз ударил ребенка по лицу и животу.
Родителей подозреваемого и родителей 8-классника, снимавшего видео, привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 ч 1 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей").
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