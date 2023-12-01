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Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.12.2023
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08:38 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/burya-1913070497.html
Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря
Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.12.2023
Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря
Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:38
2023-12-01T08:38
общество
москва
евгений тишковец
метеозависимость
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов (пятницы - ред.). Будьте осторожны", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20231201/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, москва, евгений тишковец, метеозависимость
Общество, Москва, Евгений Тишковец, метеозависимость
Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря

Тишковец: экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов

© iStock.com / NickyLloydЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© iStock.com / NickyLloyd
Женщина с головной болью . Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов (пятницы - ред.). Будьте осторожны", - сказал Тишковец.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:12
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковецметеозависимость
 
 
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