https://ria.ru/20231201/burya-1913070497.html
Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря
Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.12.2023
Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря
Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:38
2023-12-01T08:38
2023-12-01T08:38
общество
москва
евгений тишковец
метеозависимость
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов (пятницы - ред.). Будьте осторожны", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20231201/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, метеозависимость
Общество, Москва, Евгений Тишковец, метеозависимость
Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря
Тишковец: экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов