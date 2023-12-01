https://ria.ru/20231201/burya-1913070497.html

Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря

Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря - РИА Новости, 01.12.2023

Синоптик рассказал, сколько продлится экстремально сильная магнитная буря

Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:38

2023-12-01T08:38

2023-12-01T08:38

общество

москва

евгений тишковец

метеозависимость

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов пятницы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15 часов (пятницы - ред.). Будьте осторожны", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20231201/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, метеозависимость