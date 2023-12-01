https://ria.ru/20231201/bucha-1913188538.html

Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче

Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче - РИА Новости, 01.12.2023

Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче

Глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей украинского города Буча... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:51

2023-12-01T14:51

2023-12-01T14:51

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СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей украинского города Буча до сих пор не опубликован, и призвал иностранных журналистов расследовать те события. "Я призываю журналистов, которые интересуются профессионально международными делами. Вот Буча. Апрель, начало апреля 2022 года. Показали тела людей на центральной улице этого города. Показали их через двое суток после того, как российские военнослужащие оттуда ушли. Их показали, сказали, что русские "мясники" забили мирных граждан. Объявили пакет санкций… Я с тех пор на пресс-конференциях, на заседаниях совета безопасности (ООН), обращаясь к генеральному секретарю ООН, прошу только об одном: ну хорошо, уже прошло полтора года. Никто ничего не расследует, никто никому ничего не рассказывает. Можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Полная тишина", - посетовал Лавров на своей пресс-конференции. Он также обратился к журналистам, участвовавшим в брифинге. "Вот просто взываю к журналистскому сообществу: вам же интересна правда? Докопаться до правды. Есть же журналистские расследования. Вот сделайте маленькое журналистское расследование. Затребуйте имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года", - заявил он. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, в том числе комиссий, касающихся СПЧ, МУС, которые поехали туда".

https://ria.ru/20231009/bucha-1901560250.html

https://ria.ru/20230731/instsenirovki-1887298925.html

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Кирилл Волков

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