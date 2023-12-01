Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/bucha-1913188538.html
Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче
Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче - РИА Новости, 01.12.2023
Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче
Глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей украинского города Буча... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:51
2023-12-01T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
буча
россия
сергей лавров
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657925_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_6f82613e6245e97915e580f6106f3d01.jpg
СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей украинского города Буча до сих пор не опубликован, и призвал иностранных журналистов расследовать те события. "Я призываю журналистов, которые интересуются профессионально международными делами. Вот Буча. Апрель, начало апреля 2022 года. Показали тела людей на центральной улице этого города. Показали их через двое суток после того, как российские военнослужащие оттуда ушли. Их показали, сказали, что русские "мясники" забили мирных граждан. Объявили пакет санкций… Я с тех пор на пресс-конференциях, на заседаниях совета безопасности (ООН), обращаясь к генеральному секретарю ООН, прошу только об одном: ну хорошо, уже прошло полтора года. Никто ничего не расследует, никто никому ничего не рассказывает. Можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Полная тишина", - посетовал Лавров на своей пресс-конференции. Он также обратился к журналистам, участвовавшим в брифинге. "Вот просто взываю к журналистскому сообществу: вам же интересна правда? Докопаться до правды. Есть же журналистские расследования. Вот сделайте маленькое журналистское расследование. Затребуйте имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года", - заявил он. В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, в том числе комиссий, касающихся СПЧ, МУС, которые поехали туда".
https://ria.ru/20231009/bucha-1901560250.html
https://ria.ru/20230731/instsenirovki-1887298925.html
украина
киевская область
буча
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783657530_0:0:2511:1883_1920x0_80_0_0_5e961215c8c5b7c6c3c13eee0728a4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киевская область, буча, россия, сергей лавров, обсе, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Буча, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров призвал журналистов расследовать события в Буче

Лавров: Киев до сих пор не опубликовал список предполагаемых погибших в Буче

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
Читать ria.ru в
СКОПЬЕ, 1 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на своей пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ обратил внимание, что список предполагаемых погибших жителей украинского города Буча до сих пор не опубликован, и призвал иностранных журналистов расследовать те события.
"Я призываю журналистов, которые интересуются профессионально международными делами. Вот Буча. Апрель, начало апреля 2022 года. Показали тела людей на центральной улице этого города. Показали их через двое суток после того, как российские военнослужащие оттуда ушли. Их показали, сказали, что русские "мясники" забили мирных граждан. Объявили пакет санкций… Я с тех пор на пресс-конференциях, на заседаниях совета безопасности (ООН), обращаясь к генеральному секретарю ООН, прошу только об одном: ну хорошо, уже прошло полтора года. Никто ничего не расследует, никто никому ничего не рассказывает. Можно хотя бы получить список фамилий тех людей, чьи тела были продемонстрированы в Буче в качестве замученных и убитых? Полная тишина", - посетовал Лавров на своей пресс-конференции.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
За провокацией в Буче стояли англосаксонские пиарщики, заявили в Совбезе
9 октября, 17:08
Он также обратился к журналистам, участвовавшим в брифинге. "Вот просто взываю к журналистскому сообществу: вам же интересна правда? Докопаться до правды. Есть же журналистские расследования. Вот сделайте маленькое журналистское расследование. Затребуйте имена тех, кого британское телевидение показало в украинском городе Буча 4 апреля 2022 года", - заявил он.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
В конце октября 2023 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что у него нет информации о том, почему Киев до сих пор не предоставил Москве список жертв провокации в Буче. После того, как Дюжаррика спросили, почему бы ООН не отправить специальную миссию в Бучу, чтобы собрать данные и получить список жертв, представитель заявил, что "есть ряд миссий, в том числе комиссий, касающихся СПЧ, МУС, которые поехали туда".
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Дипмиссия в США предположила, когда закончатся вбросы о ВС России
31 июля, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьБучаРоссияСергей ЛавровОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала