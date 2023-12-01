https://ria.ru/20231201/bloger-1913207572.html

В Узбекистане блогеру вынесли приговор за мошенничество и вымогательство

В Узбекистане блогеру вынесли приговор за мошенничество и вымогательство - РИА Новости, 01.12.2023

В Узбекистане блогеру вынесли приговор за мошенничество и вымогательство

Суд в Узбекистане приговорил местного блогера Олимжона Хайдарова к восьми годам лишения свободы за мошенничество и вымогательство у руководства торгового... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:45

2023-12-01T15:45

2023-12-01T15:46

узбекистан

происшествия

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 1 дек – РИА Новости. Суд в Узбекистане приговорил местного блогера Олимжона Хайдарова к восьми годам лишения свободы за мошенничество и вымогательство у руководства торгового комплекса, сообщает в пятницу пресс-служба Верховного суда. По данным интернет-издания gazeta.uz, в июле блогер был задержан по подозрению в вымогательстве у руководства торгового комплекса в Коканде Ферганской области. Хайдаров подозревался в том, что требовал у них 10 тысяч долларов за нераспространение негативного материала о работах по реконструкции комплекса в своем Telegram-канале. "Ферганский районный суд по уголовным делам признал Олимжона Хайдарова 1989 года рождения, блогера, директора компаний Turon Mujdasi и Turon Valley Media, виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении в Telegram-канале Верховного суда. Суд также постановил бюро принудительного исполнения заблокировать все каналы, страницы и группы в социальных сетях, принадлежащие Хайдарову, после вступления решения суда в законную силу. Блогер был осужден по статьям "клевета", "вымогательство в крупном размере", "оскорбление". Максимальное наказание по указанным статьям предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. В последнее время правоохранительные органы Узбекистана сообщали о задержании и уголовных делах по отношению к ряду местных блогеров. В августе блогер Абдукодир Муминов, который занимался расследованием деятельности различных бизнес-структур в республике, получил семь лет и три месяца лишения свободы за мошенничество и вымогательство у 14 человек.

https://ria.ru/20231130/arest-1912923303.html

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узбекистан

ферганская область

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узбекистан, происшествия, ферганская область