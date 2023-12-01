https://ria.ru/20231201/berbok-1913071086.html

"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии

"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 01.12.2023

"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии

Читатели немецкого издания Tagesspiegel раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, которая на заседании ОБСЕ обратилась к президенту России Владимиру... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:42

2023-12-01T08:42

2023-12-01T13:50

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Tagesspiegel раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, которая на заседании ОБСЕ обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить конфликт без уступок со стороны Украины. "Никто не воспринимает эти требования всерьез", — написал один из комментаторов."Подстрекательница не имеет ни малейшего представления о дипломатии и переговорах", — поддержал другой."Она переоценивает себя", — отметил третий."Она, как всегда, может требовать многого. И, как всегда, никого это не волнует", — поделился мнением еще один пользователь."Из-за ее заявлений будет скандал", — заключили читатели.Выступая на заседании ОБСЕ, Бербок говорила о том, что для прекращения конфликта не нужны переговоры или уступки со стороны Киева. При этом несколькими днями ранее она признала, что падение интереса к Украине может привести к фатальным последствиям.

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

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