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"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 01.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 01.12.2023 (обновлено: 13:50 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/berbok-1913071086.html
"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии
"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии - РИА Новости, 01.12.2023
"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии
Читатели немецкого издания Tagesspiegel раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, которая на заседании ОБСЕ обратилась к президенту России Владимиру... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T08:42
2023-12-01T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
германия
анналена бербок
владимир путин
украина
россия
обсе
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Tagesspiegel раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, которая на заседании ОБСЕ обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить конфликт без уступок со стороны Украины. "Никто не воспринимает эти требования всерьез", — написал один из комментаторов."Подстрекательница не имеет ни малейшего представления о дипломатии и переговорах", — поддержал другой."Она переоценивает себя", — отметил третий."Она, как всегда, может требовать многого. И, как всегда, никого это не волнует", — поделился мнением еще один пользователь."Из-за ее заявлений будет скандал", — заключили читатели.Выступая на заседании ОБСЕ, Бербок говорила о том, что для прекращения конфликта не нужны переговоры или уступки со стороны Киева. При этом несколькими днями ранее она признала, что падение интереса к Украине может привести к фатальным последствиям.
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html
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в мире, германия, анналена бербок, владимир путин, украина, россия, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Анналена Бербок, Владимир Путин, Украина, Россия, ОБСЕ

"Будет скандал". Обращение Бербок к Путину вызвало шок в Германии

© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Читатели немецкого издания Tagesspiegel раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок, которая на заседании ОБСЕ обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить конфликт без уступок со стороны Украины.
"Никто не воспринимает эти требования всерьез", — написал один из комментаторов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Ожидания и реальность. Украина разочарована решением Запада
Вчера, 08:00
"Подстрекательница не имеет ни малейшего представления о дипломатии и переговорах", — поддержал другой.
"Она переоценивает себя", — отметил третий.
"Она, как всегда, может требовать многого. И, как всегда, никого это не волнует", — поделился мнением еще один пользователь.
"Из-за ее заявлений будет скандал", — заключили читатели.
Выступая на заседании ОБСЕ, Бербок говорила о том, что для прекращения конфликта не нужны переговоры или уступки со стороны Киева. При этом несколькими днями ранее она признала, что падение интереса к Украине может привести к фатальным последствиям.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияАнналена БербокВладимир ПутинУкраинаРоссияОБСЕ
 
 
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