https://ria.ru/20231201/avto-1913082100.html

"АвтоВАЗ" расширил палитру цветов для Lada и Niva

"АвтоВАЗ" расширил палитру цветов для Lada и Niva - РИА Новости, 01.12.2023

"АвтоВАЗ" расширил палитру цветов для Lada и Niva

"АвтоВАЗ" возобновил производство модели Lada Vesta серебристого цвета "платина", а также моделей Lada Granta и Lada Niva Legend темно-серого цвета "борнео",... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:53

2023-12-01T09:53

2023-12-01T09:53

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство модели Lada Vesta серебристого цвета "платина", а также моделей Lada Granta и Lada Niva Legend темно-серого цвета "борнео", сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Мы последовательно восстанавливаем и палитру красок. И вот совсем недавно, буквально на прошлой неделе, у нас восстановлен цвет "платина" (для Vesta - ред.), и у нас восстановлен цвет "борнео" (для Granta и Niva Legend - ред.). И я уверен, что эти цвета тоже найдут своих покупателей, разнообразие всегда хорошо", - рассказал он в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ, отвечая на вопрос о дефиците красок на производстве. Топ-менеджер также подчеркнул, что говорить именно о дефиците - некорректно, речь идёт об ограниченности выбора у поставщиков. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "АвтоВАЗа", сейчас для всех моделей Lada доступен белый "ледниковый" цвет, а также чёрный "пантера". Кроме того, Granta производится в "платине", а Niva Travel и Niva Legend - в темно-зелёном цвете. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе " (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

https://ria.ru/20231130/lada-1913005753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, тольятти, автоваз, lada vesta, максим соколов, выставка-форум "россия"