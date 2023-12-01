https://ria.ru/20231201/avariya-1913286275.html

В Северной Осетии столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие

В Северной Осетии столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 01.12.2023

В Северной Осетии столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии, сообщает управление... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T23:52

2023-12-01T23:52

2023-12-01T23:52

происшествия

авто

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ПЯТИГОРСК, 1 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии, сообщает управление МВД по республике. По данным ведомства, ДТП произошло около 19.00 мск на 63-м километре трассы Моздок–Чермен–Владикавказ. "Водитель автомобиля "КАМАЗ" 1963 года рождения выехал с полевой дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта" под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны селения Ачалуки в направлении селения Майское", – сообщает ведомство в Telegram-канале. "В результате попутного столкновения водитель автомобиля "Лада Гранта" и трое его пассажиров, включая двух несовершеннолетних, скончались в медицинском учреждении", – заключили в МВД.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто