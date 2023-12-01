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В Северной Осетии столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие
В Северной Осетии столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие - РИА Новости, 01.12.2023
В Северной Осетии столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие
Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии, сообщает управление... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:52
2023-12-01T23:52
2023-12-01T23:52
происшествия
авто
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ПЯТИГОРСК, 1 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии, сообщает управление МВД по республике. По данным ведомства, ДТП произошло около 19.00 мск на 63-м километре трассы Моздок–Чермен–Владикавказ. "Водитель автомобиля "КАМАЗ" 1963 года рождения выехал с полевой дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта" под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны селения Ачалуки в направлении селения Майское", – сообщает ведомство в Telegram-канале. "В результате попутного столкновения водитель автомобиля "Лада Гранта" и трое его пассажиров, включая двух несовершеннолетних, скончались в медицинском учреждении", – заключили в МВД.
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происшествия, авто
В Северной Осетии столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие
В ДТП с грузовиком и легковушкой в Северной Осетии погибли четыре человека
ПЯТИГОРСК, 1 дек – РИА Новости.
Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Северной Осетии, сообщает управление МВД
по республике.
По данным ведомства, ДТП произошло около 19.00 мск на 63-м километре трассы Моздок–Чермен–Владикавказ.
"Водитель автомобиля "КАМАЗ" 1963 года рождения выехал с полевой дороги, не предоставив преимущество в движении автомобилю "Лада Гранта" под управлением водителя 1982 года рождения, который двигался со стороны селения Ачалуки в направлении селения Майское", – сообщает ведомство в Telegram-канале.
"В результате попутного столкновения водитель автомобиля "Лада Гранта" и трое его пассажиров, включая двух несовершеннолетних, скончались в медицинском учреждении", – заключили в МВД.
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