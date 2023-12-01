https://ria.ru/20231201/ataka-1913253530.html

"Хезболла" заявила, что нанесла удары по скоплениям израильских военных

"Хезболла" заявила, что нанесла удары по скоплениям израильских военных - РИА Новости, 01.12.2023

"Хезболла" заявила, что нанесла удары по скоплениям израильских военных

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских военных в двух местах. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:35

2023-12-01T18:35

2023-12-01T18:35

в мире

израиль

ливан

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903436396_711:809:2914:2048_1920x0_80_0_0_6d3faf8201f9b2ee82351dcd07ab00d4.jpg

КАИР, 1 дек - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских военных в двух местах. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана. До этого армия Израиля заявила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона и в поселении Маргалиот у границы с Ливаном. "В поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления бойцы "Хезболлах" нанесли в пятницу в 16.00 удар соответствующим оружием по скоплению солдат противника (Израиля - ред.) в районе Джаль Аль-Аллям", - говорится в заявлении "Хезболлах". Позднее движение также заявило, что ударило по скоплению израильских военных в районе Аль-Мардж. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году