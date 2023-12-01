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"Хезболла" заявила, что нанесла удары по скоплениям израильских военных - РИА Новости, 01.12.2023
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18:35 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/ataka-1913253530.html
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по скоплениям израильских военных
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по скоплениям израильских военных - РИА Новости, 01.12.2023
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по скоплениям израильских военных
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских военных в двух местах. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T18:35
2023-12-01T18:35
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских военных в двух местах. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана. До этого армия Израиля заявила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона и в поселении Маргалиот у границы с Ливаном. "В поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления бойцы "Хезболлах" нанесли в пятницу в 16.00 удар соответствующим оружием по скоплению солдат противника (Израиля - ред.) в районе Джаль Аль-Аллям", - говорится в заявлении "Хезболлах". Позднее движение также заявило, что ударило по скоплению израильских военных в районе Аль-Мардж. В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила, что нанесла удары по скоплениям израильских военных

"Хезболла" заявила, что ударила по скоплениям израильских военных в двух местах

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удары по скоплениям израильских военных в двух местах.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ее система ПВО успешно перехватила подозрительную воздушную цель, прилетевшую из Ливана. До этого армия Израиля заявила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Кирьят-Шмона и в поселении Маргалиот у границы с Ливаном.
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"В поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа и его мужественного и благородного сопротивления бойцы "Хезболлах" нанесли в пятницу в 16.00 удар соответствующим оружием по скоплению солдат противника (Израиля - ред.) в районе Джаль Аль-Аллям", - говорится в заявлении "Хезболлах".
Позднее движение также заявило, что ударило по скоплению израильских военных в районе Аль-Мардж.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
 
В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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