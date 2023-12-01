https://ria.ru/20231201/amerika-1913269859.html
Республиканцы призвали Байдена закрыть сообщение с КНР
Республиканцы призвали Байдена закрыть сообщение с КНР - РИА Новости, 01.12.2023
Республиканцы призвали Байдена закрыть сообщение с КНР
Сенаторы-республиканцы просят президента США Джо Байдена ограничить сообщение с Китаем из-за сообщений о "загадочном респираторном заболевании", сообщила... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:42
2023-12-01T20:42
2023-12-01T20:48
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы просят президента США Джо Байдена ограничить сообщение с Китаем из-за сообщений о "загадочном респираторном заболевании", сообщила пресс-служба сенатора от штата Флорида Марко Рубио. "Мы не должны ждать до тех пор, пока ВОЗ, известная рабским почтением (к Китайской коммунистической партии - ред.) предпримет меры, мы должны предпринять необходимые шаги для защиты американцев и своей экономики", - говорится в тексте письма, направленного Рубио и рядом его однопартийцев президенту США. Конгрессмены указывают, что ограничение сообщения необходимо "до тех пор, пока мы не узнаем все необходимое о потенциально новом патогене". "Мы должны сделать все возможное для того, чтобы не допустить его проникновения к нам", - говорится в сообщении. "Запрет поездок сейчас может спасти нашу страну от смерти, новых локдаунов и будущих вспышек", - отмечаю авторы письма. Они указывают, что с конца октября в Китае "выявлен неизвестный патоген, который может распространиться в другие страны, в том числе США", "это заболевание особенно опасно для детей, а больницы в северных районах страны испытывают сильное давление или перегружены", - предупреждают сенаторы президента США. "Если прислушиваться к истории, то есть все основания для озабоченности", - резюмируют американские конгрессмены, указывая, что ВОЗ пока не дает ответа о природе заболевания. Экс-президент США Дональд Трамп объявил приостановку США сообщения с Китаем в конце января 2020 года на фоне начала пандемии COVID–19. Сама КНР практически полностью закрыла границы для зарубежных гостей в марте того же года. Сообщение между двумя странами начало восстанавливаться лишь в 2023 году после снятия Пекином введенных во время пандемии ограничений. Между тем из-за политико-экономических разногласий полного возобновления так и не произошло - до сих пор между столицами двух стран нет прямого авиасообщения.
https://ria.ru/20231201/pravitelstvo-1913037068.html
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в мире, китай, сша, флорида, джо байден, марко рубио, дональд трамп, воз
В мире, Китай, США, Флорида, Джо Байден, Марко Рубио, Дональд Трамп, ВОЗ
Республиканцы призвали Байдена закрыть сообщение с КНР
Республиканцы призвали Байдена закрыть сообщение с КНР из-за нового патогена
ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы просят президента США Джо Байдена ограничить сообщение с Китаем из-за сообщений о "загадочном респираторном заболевании", сообщила пресс-служба сенатора от штата Флорида Марко Рубио.
"Мы не должны ждать до тех пор, пока ВОЗ
, известная рабским почтением (к Китайской коммунистической партии - ред.) предпримет меры, мы должны предпринять необходимые шаги для защиты американцев и своей экономики", - говорится в тексте письма, направленного Рубио и рядом его однопартийцев президенту США.
Запад — в шоке: мир его обманул
Конгрессмены указывают, что ограничение сообщения необходимо "до тех пор, пока мы не узнаем все необходимое о потенциально новом патогене". "Мы должны сделать все возможное для того, чтобы не допустить его проникновения к нам", - говорится в сообщении.
"Запрет поездок сейчас может спасти нашу страну от смерти, новых локдаунов и будущих вспышек", - отмечаю авторы письма. Они указывают, что с конца октября в Китае "выявлен неизвестный патоген, который может распространиться в другие страны, в том числе США", "это заболевание особенно опасно для детей, а больницы в северных районах страны испытывают сильное давление или перегружены", - предупреждают сенаторы президента США. "Если прислушиваться к истории, то есть все основания для озабоченности", - резюмируют американские конгрессмены, указывая, что ВОЗ пока не дает ответа о природе заболевания.
Экс-президент США Дональд Трамп
объявил приостановку США сообщения с Китаем в конце января 2020 года на фоне начала пандемии COVID–19. Сама КНР практически полностью закрыла границы для зарубежных гостей в марте того же года.
Сообщение между двумя странами начало восстанавливаться лишь в 2023 году после снятия Пекином
введенных во время пандемии ограничений. Между тем из-за политико-экономических разногласий полного возобновления так и не произошло - до сих пор между столицами двух стран нет прямого авиасообщения.
США не знают, что им делать с Китаем. И с Россией. И со всем миром