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В Париже прошла акция в память о погибшем подростке - РИА Новости, 01.12.2023
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23:13 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/aktsiya-1913283558.html
В Париже прошла акция в память о погибшем подростке
В Париже прошла акция в память о погибшем подростке - РИА Новости, 01.12.2023
В Париже прошла акция в память о погибшем подростке
Несколько сотен сторонников ультраправого движения вышли на акцию в Париже в память о подростке, убитом в ходе поножовщины 18 ноября, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T23:13
2023-12-01T23:13
в мире
франция
тулуза
париж
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Несколько сотен сторонников ультраправого движения вышли на акцию в Париже в память о подростке, убитом в ходе поножовщины 18 ноября, передаёт корреспондент РИА Новости. Желающие почтить память убитого 16-летнего Тома начали стягиваться на площадь Пантеона, несмотря на то, что ранее префекрура Парижа заявила о запрете на проведение акции. Однако в последний момент административный суд Парижа отменил распоряжение префекта Лорана Нуньеса, указав на нарушение "права на манифестацию" и "отсутствие объективных причин для запрета". В 8 вечера на площади находились несколько сотен человек. Как заявил РИА Новости один из активистов - член организовавшей акцию ассоциации "Les Natifs" Антуан, цель манифестации – указать на то, что смерть Тома - не единичный случай. "Это символ того, что все чаще происходит во Франции: значительный рост числа актов насилия, остающихся безнаказанными. Основной причиной этого мы считаем попустительство судебной системы. Судьи во Франции политизированы; зачастую они выносят слабые приговоры или вовсе прощают определённые правонарушения, даже изнасилования. Мы считаем, что люди, способные на такое, должны быть наказаны", - сказал активист. Участники акции скандируют лозунг: "Правосудие для Тома!" и жгли файеры. Вокруг площади дежурит множество нарядов полиции. Акция прошла мирно. В пятницу власти также разрешили проведение аналогичных, ранее запрещённых акций в Тулузе и Валансе. После смерти подростка в ночь с 18 на 19 ноября в результате поножовщины во время праздника на юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер вспыхнули беспорядки. Сообщалось, что ультраправые активисты вышли на улицы города, требуя правосудия для погибшего подростка, некоторые поджигали контейнеры, 20 человек были задержаны. Позже шестеро человек были приговорены к реальным тюремным срокам от шести до десяти месяцев за "участие в группировке по организации насилия и погромов". Еще пятеро были приговорены за насилие в отношении полицейских. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился запрещать любые акции ультраправых на фоне беспорядков после убийства подростка. Он сообщил, что на данный момент власти Франции следят за 1300 радикалами ультраправой идеологии, находящимися в так называемом списке S (fiche S) - списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.
https://ria.ru/20231130/frantsiya-1912921016.html
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в мире, франция, тулуза, париж, жеральд дарманен
В мире, Франция, Тулуза, Париж, Жеральд Дарманен
В Париже прошла акция в память о погибшем подростке

В Париже несколько сотен человек вышли на акцию в память о погибшем подростке

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Эйфелева башня в Париже . Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 дек - РИА Новости. Несколько сотен сторонников ультраправого движения вышли на акцию в Париже в память о подростке, убитом в ходе поножовщины 18 ноября, передаёт корреспондент РИА Новости.
Желающие почтить память убитого 16-летнего Тома начали стягиваться на площадь Пантеона, несмотря на то, что ранее префекрура Парижа заявила о запрете на проведение акции. Однако в последний момент административный суд Парижа отменил распоряжение префекта Лорана Нуньеса, указав на нарушение "права на манифестацию" и "отсутствие объективных причин для запрета". В 8 вечера на площади находились несколько сотен человек.
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Как заявил РИА Новости один из активистов - член организовавшей акцию ассоциации "Les Natifs" Антуан, цель манифестации – указать на то, что смерть Тома - не единичный случай. "Это символ того, что все чаще происходит во Франции: значительный рост числа актов насилия, остающихся безнаказанными. Основной причиной этого мы считаем попустительство судебной системы. Судьи во Франции политизированы; зачастую они выносят слабые приговоры или вовсе прощают определённые правонарушения, даже изнасилования. Мы считаем, что люди, способные на такое, должны быть наказаны", - сказал активист.
Участники акции скандируют лозунг: "Правосудие для Тома!" и жгли файеры.
Вокруг площади дежурит множество нарядов полиции. Акция прошла мирно.
В пятницу власти также разрешили проведение аналогичных, ранее запрещённых акций в Тулузе и Валансе.
После смерти подростка в ночь с 18 на 19 ноября в результате поножовщины во время праздника на юго-востоке Франции в городе Роман-Сюр-Изер вспыхнули беспорядки. Сообщалось, что ультраправые активисты вышли на улицы города, требуя правосудия для погибшего подростка, некоторые поджигали контейнеры, 20 человек были задержаны.
Позже шестеро человек были приговорены к реальным тюремным срокам от шести до десяти месяцев за "участие в группировке по организации насилия и погромов". Еще пятеро были приговорены за насилие в отношении полицейских.
Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен распорядился запрещать любые акции ультраправых на фоне беспорядков после убийства подростка. Он сообщил, что на данный момент власти Франции следят за 1300 радикалами ультраправой идеологии, находящимися в так называемом списке S (fiche S) - списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности.
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