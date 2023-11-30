В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают решение издания Politico назвать президента Украины Владимира Зеленского "Мечтателем года".
"Основной смысл: мечтай больше!" — пошутил один из комментаторов.
"Основной смысл: мечтай больше!" — пошутил один из комментаторов.
"Этот "мечтатель" на самом деле разрушитель!" — отметил другой.
"Зеленский в одиночку разделил и раздробил Украину — это он настоящий разрушитель!" — поддержал третий.
"Американские СМИ дали Зеленскому пощечину. Интересно, сможет ли Зеленский принять это с улыбкой или нет?", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Заслуженно, он смело мечтает уже два года", — заключили читатели.
Накануне Politico провело мероприятие, посвященное оглашению "наиболее влиятельных персон за год". Главным "разрушителем" редакция назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину за вклад в усиление российской экономики вопреки попыткам Запада уничтожить ее.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
"Зеленский в одиночку разделил и раздробил Украину — это он настоящий разрушитель!" — поддержал третий.
"Американские СМИ дали Зеленскому пощечину. Интересно, сможет ли Зеленский принять это с улыбкой или нет?", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Заслуженно, он смело мечтает уже два года", — заключили читатели.
Накануне Politico провело мероприятие, посвященное оглашению "наиболее влиятельных персон за год". Главным "разрушителем" редакция назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину за вклад в усиление российской экономики вопреки попыткам Запада уничтожить ее.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>