https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912945012.html

В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому

В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому - РИА Новости, 30.11.2023

В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому

Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают решение издания Politico назвать президента Украины Владимира Зеленского "Мечтателем года". "Основной... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:07

2023-11-30T16:07

2023-11-30T16:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают решение издания Politico назвать президента Украины Владимира Зеленского "Мечтателем года". "Основной смысл: мечтай больше!" — пошутил один из комментаторов."Этот "мечтатель" на самом деле разрушитель!" — отметил другой. "Зеленский в одиночку разделил и раздробил Украину — это он настоящий разрушитель!" — поддержал третий. "Американские СМИ дали Зеленскому пощечину. Интересно, сможет ли Зеленский принять это с улыбкой или нет?", — поделился мнением еще один из пользователей. "Заслуженно, он смело мечтает уже два года", — заключили читатели.Накануне Politico провело мероприятие, посвященное оглашению "наиболее влиятельных персон за год". Главным "разрушителем" редакция назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину за вклад в усиление российской экономики вопреки попыткам Запада уничтожить ее.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, владимир зеленский, украина, сша