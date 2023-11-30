Рейтинг@Mail.ru
В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912945012.html
В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому
В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому - РИА Новости, 30.11.2023
В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому
Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают решение издания Politico назвать президента Украины Владимира Зеленского "Мечтателем года". "Основной... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:07
2023-11-30T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_0:306:2943:1961_1920x0_80_0_0_80e03f58d4ae63a1a730e110ac5e4a38.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают решение издания Politico назвать президента Украины Владимира Зеленского "Мечтателем года". "Основной смысл: мечтай больше!" — пошутил один из комментаторов."Этот "мечтатель" на самом деле разрушитель!" — отметил другой. "Зеленский в одиночку разделил и раздробил Украину — это он настоящий разрушитель!" — поддержал третий. "Американские СМИ дали Зеленскому пощечину. Интересно, сможет ли Зеленский принять это с улыбкой или нет?", — поделился мнением еще один из пользователей. "Заслуженно, он смело мечтает уже два года", — заключили читатели.Накануне Politico провело мероприятие, посвященное оглашению "наиболее влиятельных персон за год". Главным "разрушителем" редакция назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину за вклад в усиление российской экономики вопреки попыткам Запада уничтожить ее.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912811016.html
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912898315.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901946248_89:0:2704:1961_1920x0_80_0_0_1616decb6a3b738c30e53f7bff7329c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, США

В Китае поразились "пощечине", которую США отвесили Зеленскому

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Читатели китайского издания "Гуанча" активно обсуждают решение издания Politico назвать президента Украины Владимира Зеленского "Мечтателем года".

"Основной смысл: мечтай больше!" — пошутил один из комментаторов.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
"Мы боимся". Из НАТО послали неутешительный сигнал Зеленскому
Вчера, 09:43
"Этот "мечтатель" на самом деле разрушитель!" — отметил другой.

"Зеленский в одиночку разделил и раздробил Украину — это он настоящий разрушитель!" — поддержал третий.

"Американские СМИ дали Зеленскому пощечину. Интересно, сможет ли Зеленский принять это с улыбкой или нет?", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Заслуженно, он смело мечтает уже два года", — заключили читатели.

Накануне Politico провело мероприятие, посвященное оглашению "наиболее влиятельных персон за год". Главным "разрушителем" редакция назвала главу Банка России Эльвиру Набиуллину за вклад в усиление российской экономики вопреки попыткам Запада уничтожить ее.

Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Зеленский неожиданно высказался о Крыме и Донбассе
Вчера, 13:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала