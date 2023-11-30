https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912936309.html

Правительство выделит более 11 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам

Правительство выделит более 11 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 30.11.2023

Правительство выделит более 11 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам

Правительство дополнительно направит более 11 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T15:39

2023-11-30T15:39

2023-11-30T15:40

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство дополнительно направит более 11 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Повышение доходов людей, занятых в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. Речь идет о специалистах важнейших для общества и для страны отраслей. На эти цели в текущем году правительство выделило 36 миллиардов рублей... Сегодня дополнительно направим более 11 миллиардов рублей. Финансирование также пойдет на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных государственных учреждений", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он уточнил, что речь идет о повышении зарплат ‍учителей, воспитателей детских садов, ‍педагогов колледжей, преподавателей вузов, работников культуры, науки и здравоохранения.

https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912931046.html

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россия, общество, михаил мишустин