https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912936309.html
Правительство выделит более 11 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Правительство выделит более 11 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам - РИА Новости, 30.11.2023
Правительство выделит более 11 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Правительство дополнительно направит более 11 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:39
2023-11-30T15:39
2023-11-30T15:40
россия
общество
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507069_0:274:3154:2048_1920x0_80_0_0_9b0606e89ea8a09f89bfb8e7cb0e53f8.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство дополнительно направит более 11 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Повышение доходов людей, занятых в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. Речь идет о специалистах важнейших для общества и для страны отраслей. На эти цели в текущем году правительство выделило 36 миллиардов рублей... Сегодня дополнительно направим более 11 миллиардов рублей. Финансирование также пойдет на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных государственных учреждений", - сказал Мишустин на совещании с кабмином. Он уточнил, что речь идет о повышении зарплат учителей, воспитателей детских садов, педагогов колледжей, преподавателей вузов, работников культуры, науки и здравоохранения.
https://ria.ru/20231130/zarplaty-1912931046.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910507069_0:39:2679:2048_1920x0_80_0_0_cd7bc99e484b59ac44842e34acb63449.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Правительство выделит более 11 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
Мишустин: правительство выделит более 11 миллиардов на зарплаты бюджетникам
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство дополнительно направит более 11 миллиардов рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Повышение доходов людей, занятых в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. Речь идет о специалистах важнейших для общества и для страны отраслей. На эти цели в текущем году правительство выделило 36 миллиардов рублей... Сегодня дополнительно направим более 11 миллиардов рублей. Финансирование также пойдет на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных государственных учреждений", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Он уточнил, что речь идет о повышении зарплат учителей, воспитателей детских садов, педагогов колледжей, преподавателей вузов, работников культуры, науки и здравоохранения.
Правительство выделит дополнительные средства на зарплаты медработникам