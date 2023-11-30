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Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета - РИА Новости, 30.11.2023
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02:46 30.11.2023 (обновлено: 13:45 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zapret-1912788393.html
Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета
Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета - РИА Новости, 30.11.2023
Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета
Действия Болгарии, которая сперва разрешила пролет над своей территорией российского самолета с делегацией на СМИД ОБСЕ, а затем запретила из-за того, что на... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T02:46
2023-11-30T13:45
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северная македония
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Действия Болгарии, которая сперва разрешила пролет над своей территорией российского самолета с делегацией на СМИД ОБСЕ, а затем запретила из-за того, что на борту может оказаться Мария Захарова, незаконны, заявила сама официальный представитель МИД в Telegram-канале.Минувшей ночью борт министра иностранных дел Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально предполагалось, что лететь он будет через Болгарию, выдавшую на это разрешение. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, запрет вызван санкциями Софии в отношении Захаровой."Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было", — написала представитель МИД.Она напомнила, что воздушное сообщение регулируется положениями Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно документу, территорией государства считаются "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды", а воздушное пространство в это определение не включено.Именно эти установки должны были обеспечить беспрепятственный полет без посадки над территорией Болгарии вне зависимости от ограничительных мер ЕС, пояснила Захарова. При этом, предупредила она, действия Софии граничат с созданием опасного мирового прецедента, на основании которого Россия может пойти на такие же меры в отношении натовских чиновников, находящихся в "зеркальных стоп-листах".
https://ria.ru/20231130/lavrov-1912784219.html
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болгария, россия, северная македония, мария захарова, сергей лавров, обсе, в мире
Болгария, Россия, Северная Македония, Мария Захарова, Сергей Лавров, ОБСЕ, В мире
Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета

Захарова назвала запрет Болгарии на пролет самолета с ней глупостью

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Действия Болгарии, которая сперва разрешила пролет над своей территорией российского самолета с делегацией на СМИД ОБСЕ, а затем запретила из-за того, что на борту может оказаться Мария Захарова, незаконны, заявила сама официальный представитель МИД в Telegram-канале.
Минувшей ночью борт министра иностранных дел Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально предполагалось, что лететь он будет через Болгарию, выдавшую на это разрешение. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, запрет вызван санкциями Софии в отношении Захаровой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время прибытия в Северную Македонию. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Лавров прибыл в Северную Македонию для участия в СМИД ОБСЕ
Вчера, 01:08
"Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было", — написала представитель МИД.
Она напомнила, что воздушное сообщение регулируется положениями Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно документу, территорией государства считаются "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды", а воздушное пространство в это определение не включено.
Именно эти установки должны были обеспечить беспрепятственный полет без посадки над территорией Болгарии вне зависимости от ограничительных мер ЕС, пояснила Захарова. При этом, предупредила она, действия Софии граничат с созданием опасного мирового прецедента, на основании которого Россия может пойти на такие же меры в отношении натовских чиновников, находящихся в "зеркальных стоп-листах".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
В МИД рассказали о теме СМИД ОБСЕ с участием Лаврова
Вчера, 01:36
 
БолгарияРоссияСеверная МакедонияМария ЗахароваСергей ЛавровОБСЕВ мире
 
 
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