https://ria.ru/20231130/zapret-1912788393.html

Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета

Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета - РИА Новости, 30.11.2023

Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета

Действия Болгарии, которая сперва разрешила пролет над своей территорией российского самолета с делегацией на СМИД ОБСЕ, а затем запретила из-за того, что на... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T02:46

2023-11-30T02:46

2023-11-30T13:45

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Действия Болгарии, которая сперва разрешила пролет над своей территорией российского самолета с делегацией на СМИД ОБСЕ, а затем запретила из-за того, что на борту может оказаться Мария Захарова, незаконны, заявила сама официальный представитель МИД в Telegram-канале.Минувшей ночью борт министра иностранных дел Сергея Лаврова прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально предполагалось, что лететь он будет через Болгарию, выдавшую на это разрешение. Как пояснили РИА Новости в российской делегации, запрет вызван санкциями Софии в отношении Захаровой."Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было", — написала представитель МИД.Она напомнила, что воздушное сообщение регулируется положениями Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно документу, территорией государства считаются "сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды", а воздушное пространство в это определение не включено.Именно эти установки должны были обеспечить беспрепятственный полет без посадки над территорией Болгарии вне зависимости от ограничительных мер ЕС, пояснила Захарова. При этом, предупредила она, действия Софии граничат с созданием опасного мирового прецедента, на основании которого Россия может пойти на такие же меры в отношении натовских чиновников, находящихся в "зеркальных стоп-листах".

https://ria.ru/20231130/lavrov-1912784219.html

https://ria.ru/20231130/obse-1912785487.html

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болгария, россия, северная македония, мария захарова, сергей лавров, обсе, в мире