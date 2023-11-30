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У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей - РИА Новости, 30.11.2023
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17:12 30.11.2023 (обновлено: 20:21 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zakharchenko-1912967115.html
У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей
У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей - РИА Новости, 30.11.2023
У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей
Никулинский суд Москвы изъял у близких бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в доход государства более 50 миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура в РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:12
2023-11-30T20:21
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
дело полковника захарченко
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял у близких бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в доход государства более 50 миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких на сумму свыше 50 миллионов рублей", — говорится в релизе.Как рассказала РИА Новости адвокат Валерия Туникова, сам экс-полковник участвовал в заседании по видеоконференцсвязи и не раз просил исключить его числа ответчиков, поскольку "спорное имущество не было оформлено на него или прямых родственников".По данным прокуратуры, на коррупционные доходы Захарченко его отец, сестра, бывшая супруга и доверенное лицо купили две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы, а также накопили на счетах крупные суммы — в общей сложности речь идет о 50 миллионах рублей.Сторона защиты, в свою очередь, заявила, что это имущество не входит в число объектов, которые можно забирать в доход государства.В мае прошлого года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Москва, Дело полковника Захарченко, Дмитрий Захарченко
У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей

Суд в Москве обратил в доход государства имущество экс-полковника МВД Захарченко

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в суде
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в суде - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял у близких бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в доход государства более 50 миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
"Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких на сумму свыше 50 миллионов рублей", — говорится в релизе.
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Как рассказала РИА Новости адвокат Валерия Туникова, сам экс-полковник участвовал в заседании по видеоконференцсвязи и не раз просил исключить его числа ответчиков, поскольку "спорное имущество не было оформлено на него или прямых родственников".
По данным прокуратуры, на коррупционные доходы Захарченко его отец, сестра, бывшая супруга и доверенное лицо купили две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы, а также накопили на счетах крупные суммы — в общей сложности речь идет о 50 миллионах рублей.
Сторона защиты, в свою очередь, заявила, что это имущество не входит в число объектов, которые можно забирать в доход государства.
В мае прошлого года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.
Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.
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ПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваДело полковника ЗахарченкоДмитрий Захарченко
 
 
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