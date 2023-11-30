https://ria.ru/20231130/zakharchenko-1912967115.html

У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей

У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей - РИА Новости, 30.11.2023

У близких экс-полковника МВД Захарченко изъяли еще 50 миллионов рублей

Никулинский суд Москвы изъял у близких бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в доход государства более 50 миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура в РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:12

2023-11-30T17:12

2023-11-30T20:21

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

дело полковника захарченко

дмитрий захарченко

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы изъял у близких бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в доход государства более 50 миллионов рублей, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких на сумму свыше 50 миллионов рублей", — говорится в релизе.Как рассказала РИА Новости адвокат Валерия Туникова, сам экс-полковник участвовал в заседании по видеоконференцсвязи и не раз просил исключить его числа ответчиков, поскольку "спорное имущество не было оформлено на него или прямых родственников".По данным прокуратуры, на коррупционные доходы Захарченко его отец, сестра, бывшая супруга и доверенное лицо купили две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы, а также накопили на счетах крупные суммы — в общей сложности речь идет о 50 миллионах рублей.Сторона защиты, в свою очередь, заявила, что это имущество не входит в число объектов, которые можно забирать в доход государства.В мае прошлого года Пресненский суд Москвы в совокупности с предыдущим приговором назначил Захарченко 16 лет колонии строгого режима за взятки на 1,4 миллиарда рублей.Захарченко, курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью 2016 года. Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры экс-полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

https://ria.ru/20190610/1555340716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, дело полковника захарченко, дмитрий захарченко