https://ria.ru/20231130/yug-1912792736.html

"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева

"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева - РИА Новости, 30.11.2023

"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева

Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики, заявил эксперт Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T05:20

2023-11-30T05:20

2023-11-30T13:38

в мире

украина

киев

юг

вадим карасев

алексей кущ

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики, заявил эксперт Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву."Когда мы говорим, что мы некий "легион" или "форпост Запада", то у Глобального Юга это сразу вызывает фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого. И "легион Запада" в их понимании — это не очень хорошая система, которая несет для них угрозу. <...> Это большая проблема — если мы будем позиционировать себя как "легион Запада", то для Глобального Юга мы попросту умрем", — пояснил Кущ.Он добавил, что стремление Киева изменить отношение к России, приписывая русских к финно-уграм или тюркам, также оскорбляет другие народы. Они, по словам аналитика, задаются вопросом: "в чем проблема быть финном, венгром или тюрком?", что приводит к росту антиукраинских настроений.На Украине нередко звучат необычные заявления о ее роли в мировом устройстве. В частности, киевские политики называли свою страну "форпостом НАТО". Так, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Европа неспособна защититься без его страны, потому что она якобы располагает "сильнейшей и наиболее закаленной в боях армией" на континенте.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912788977.html

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в мире, украина, киев, юг, вадим карасев, алексей кущ