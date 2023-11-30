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"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева - РИА Новости, 30.11.2023
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05:20 30.11.2023 (обновлено: 13:38 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/yug-1912792736.html
"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева
"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева - РИА Новости, 30.11.2023
"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева
Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики, заявил эксперт Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T05:20
2023-11-30T13:38
в мире
украина
киев
юг
вадим карасев
алексей кущ
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики, заявил эксперт Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.&quot;Когда мы говорим, что мы некий &quot;легион&quot; или &quot;форпост Запада&quot;, то у Глобального Юга это сразу вызывает фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого. И &quot;легион Запада&quot; в их понимании — это не очень хорошая система, которая несет для них угрозу. &lt;...&gt; Это большая проблема — если мы будем позиционировать себя как &quot;легион Запада&quot;, то для Глобального Юга мы попросту умрем&quot;, — пояснил Кущ.Он добавил, что стремление Киева изменить отношение к России, приписывая русских к финно-уграм или тюркам, также оскорбляет другие народы. Они, по словам аналитика, задаются вопросом: "в чем проблема быть финном, венгром или тюрком?", что приводит к росту антиукраинских настроений.На Украине нередко звучат необычные заявления о ее роли в мировом устройстве. В частности, киевские политики называли свою страну "форпостом НАТО". Так, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Европа неспособна защититься без его страны, потому что она якобы располагает "сильнейшей и наиболее закаленной в боях армией" на континенте.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912788977.html
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в мире, украина, киев, юг, вадим карасев, алексей кущ
В мире, Украина, Киев, Юг, Вадим Карасев, Алексей Кущ
"Мы скоро умрем". На Украине раскрыли последствия необычной ошибки Киева

Эксперт Кущ: Украина умрет для Глобального Юга из-за антироссийской политики

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глобальный Юг отвернется от Украины из-за антироссийской риторики, заявил эксперт Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
«

"Когда мы говорим, что мы некий "легион" или "форпост Запада", то у Глобального Юга это сразу вызывает фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого. И "легион Запада" в их понимании — это не очень хорошая система, которая несет для них угрозу. <...> Это большая проблема — если мы будем позиционировать себя как "легион Запада", то для Глобального Юга мы попросту умрем", — пояснил Кущ.

Он добавил, что стремление Киева изменить отношение к России, приписывая русских к финно-уграм или тюркам, также оскорбляет другие народы. Они, по словам аналитика, задаются вопросом: "в чем проблема быть финном, венгром или тюрком?", что приводит к росту антиукраинских настроений.
На Украине нередко звучат необычные заявления о ее роли в мировом устройстве. В частности, киевские политики называли свою страну "форпостом НАТО". Так, накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Европа неспособна защититься без его страны, потому что она якобы располагает "сильнейшей и наиболее закаленной в боях армией" на континенте.
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