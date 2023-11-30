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Пособие по беременности и родам: как получить “декретные” в 2023 году

Декретные пособия по беременности и родам 2023: как рассчитать, максимальная сумма

Пособие по беременности и родам: как получить “декретные” в 2023 году

Пособие по беременности и родам, или “декретные” — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщины и ее детей. О том, сколько можно получить, каков... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:09

2023-11-30T13:09

2023-11-30T13:23

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Пособие по беременности и родам, или “декретные” — выплаты, предназначенные для финансовой поддержки женщины и ее детей. О том, сколько можно получить, каков размер максимального пособия в 2022 году, почему нужно вставать на учет по беременности на ранних сроках, как рассчитываются выплаты и новый закон об “универсальном” пособии — в материале РИА Новости.Пособие по беременности и родамПособие по беременности и родам, или “декретное” пособие — это один из видов страхового обеспечения женщин в состоянии временной нетрудоспособности. Об этом говорится в федеральном законе от 29.12.2006г. №255-ФЗ. Выплаты начисляют за 70 дней до родов и 70 дней после. При родах двойни женщине должны заплатить за 194 дня до родов и 110 — после. Для расчета размера пособия учитываются средний заработок, стипендия, денежное довольствие или МРОТ.Кому полагаетсяПраво получать пособие есть только у женщин, оформивших отпуск по беременности и родам. Согласно закону, оно полагается за весь период отпуска тем, кто:Когда обращатьсяБеременные женщины должны встать на медицинский учет в срок до 12 недель. Это важно сделать не только для получения пособия, но и для ранней диагностики возможных нарушений развития ребенка, установления точного срока беременности и родов. Оптимально обращаться к гинекологу с 8 по 12 недели.Размер пособияРазмер пособия по беременности и родам зависит от зарплаты женщины, стажа работы и количества детей в семье.Как рассчитываетсяРазмер пособия по беременности рассчитывают исходя из заработка за два календарных года. Например, если сотрудница зарабатывает в месяц 60 тыс. рублей, ее суммарный доход составит 1 440 000 рублей. Полученную цифру необходимо разделить на 730 (количество дней в периоде) и умножить на 140 (количество дней в декрете). По формуле выходит, 1 440 000 руб. / 730 × 140 = 276 164,38 руб. - это и есть размер декретного пособия. При этом средний заработок за каждый год не должен превышать определенного максимума - 966 000 рублей. Рассчитать размер выплаты можно онлайн на сайте ФСС.Минимальный и максимальный размерМинимальная сумма выплат у работающей женщины составляет 63 932,40 руб. при одноплодной беременности, 71 238,96 руб. — при осложненных родах, 88 592,04 руб. — при многоплодной беременности. Максимальная сумма равна 499 084,04 руб. на двойню и тройню, когда продолжительность отпуска составляет 194 дня.Работающим женщинамДля работающих женщин размер пособия рассчитывается исходя из среднего дневного заработка, а также стажа.Неработающим женщинамПо российскому законодательству декретный отпуск не оплачивается неработающим женщинам, но его могут получить сотрудницы, уволенные из-за ликвидации организации. Для этого женщина должна оформить статус безработной не позднее 12 месяцев с момента увольнения по ликвидации или закрытия ИП.Для ИП и самозанятыхИндивидуальный предприниматель может оформить добровольное социальное страхование в ФСС, за которое необходимо платить взносы. В таком случае у женщины появится возможность получать декретные выплаты, потому что ИП перечисляют деньги только на пенсионное и медицинское страхование. Чтобы претендовать на пособие в 2022 году, должны быть оплачены все взносы до 31 декабря 2021 года. Самозанятые также должны зарегистрироваться в ФСС и делать добровольные выплаты.СтудентамПособие могут получить и студентки очного отделения — для этого необходима справка о беременности. Выплаты будут назначены независимо от платной или бесплатной основы обучения. При этом молодые мамы, которые проходят обучение могут рассчитывать на те же льготы, что и работающие, однако есть некоторые отличия. Например, пособие по беременности студентка может получить в размере, кратном стипендии.ВоеннослужащимЖенщинам-военнослужащим положено сразу несколько выплат — пособие за постановку на учет на раннем сроке беременности — 708,23 руб., пособие по беременности и родам (сумма зависит от денежного довольствия), а также пособие при рождении ребенка — 18.886,32 руб.Кроме того, женщина может рассчитывать на такие регулярные пособия как по уходу за ребенком до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет.Для беременных жен военнослужащих мужчин также предусмотрена выплата в размере 32.420,77 руб. В труднодоступных регионах сумма умножается на районный коэффициент, от чего максимальный размер пособия может достигнуть до 64.841,54 руб.Пособие на первого ребенкаВыплачивают единовременное пособие, вставшим на учет в ранние сроки беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации, единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 472, 77 руб., ежемесячное пособие по уходу за новорожденным до 1,5 года. С 1 февраля 2022 года минимальный размер выплаты по уходу составил 7 677,81 руб, а максимальный – 31 282,82 руб.Пособие на второго, третьего и последующих детейВ случае рождения второго и третьего ребенка сумма рассчитывается с учетом доходов на работе, как и при первом ребенке. Если у женщины нет работы, то следует обратиться в органы социальной защиты по месту прописки, потому что безработным пособие не полагается. Это поможет получить единоразовую выплату на ребенка в размере 20 472,77 руб., а также ежемесячное пособие — 7082,85 руб., по уходу за ребенком до 1,5 лет.Пособие за раннюю постановку на учетПособие за раннюю постановку на учет с 1 июля 2021 года стали платить по новым правилам. Теперь его назначают не всем, а только тем, у кого среднедушевой доход всех членов семьи не превышает одного регионального прожиточного минимума на душу населения. Для назначения пособия женщина должна встать на учет в медицинской организации до 12 недель беременности и посещать ее на сроке 10—14, 18—22, 30—32 недели.Порядок оформленияЧтобы гарантированно получить выплаты нужно в первую очередь подтвердить факт наличия беременности или присутствия ребенка в семье, и затем можно обращаться в профильные учреждения с полным пакетом документов.Куда обращатьсяПрежде чем идти в госучреждения беременной необходимо посетить женскую консультацию, чтобы там ее поставили на учет. Затем можно делать следующие шаги. Декретное пособие оформляют на основе больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности, если женщина ждет одного ребенка, если двух —то на 28-й. Его обычно дает акушер-гинеколог.“Такое пособие с 1 января 2021 года выплачивается не работодателем, а непосредственно территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации на лицевой счет женщины, — рассказал РИА Новости юрист Александр Бедункевич. — Именно туда и следует обращаться за выплатой”. Работодатель в этом случае только направляет фонду сведения для расчета и назначения пособий.Как встать на учетДля этого необходимо обратиться с документами в женскую консультацию, где врач заведет индивидуальную карту беременной и родильницы и обменную карту, которую выдадут на руки после 22 недель.Необходимые документыЧтобы получить пособие по беременности и родам, необходимо несколько документов:Процесс оформленияДекретное пособие оформляют на основе больничного листа, который выдают на 30-й неделе беременности, если женщина ждет одного ребенка, если двух - то на 28-й. Его обычно дает акушер-гинеколог.Сроки выплатПособие по беременности и родам обычно получают в течение 140 дней, его сумма не должна превышать 360 164 рублей.Пособие по беременности и родам начисляют одним платежом не позднее чем за 3 календарных дня до начала отпуска. Если женщина обратилась за ним после 6 месяцев со дня окончания отпуска, то выплату не назначат. Пособие по уходу за ребенком платят в течение 1,5 года.Оформление пособия через “Госуслуги”Через портал “Госуслуги” можно записаться на прием к врачу, а также посмотреть сведения о прикреплении к медицинскому учреждению. Само пособие оформляется через ФСС. Индивидуальный предприниматель на портале госуслуг может написать заявление на регистрацию добровольного социального страхования.Важные изменения в 2022 годуС 1 января 2023 года в Российской Федерации появится новое, так называемое ”универсальное” пособие на детей, правильное название которого — “ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка”, — рассказала РИА Новости Светлана Голденкова, ведущий юрист Европейской Юридической Службы.По словам эксперта, фактически данное пособие заменит ряд действующих в настоящее время пособий на детей (сейчас ежемесячное пособие можно получать на детей возрастом от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности). Изменения в Федеральном законе от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" закрепили условия назначения данного пособия с 1 января 2023 года.Новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка могут получить только семьи, чей подтвержденный доход ниже величины прожиточного минимума, также в законе учитывается показатель имущественной обеспеченности семьи. Размер "универсального" пособия зависит от уровня подтвержденного дохода семьи и может быть 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума в регионе. Изменения не коснулись единовременного пособия при рождении ребенка, а в отношении ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет у родителя появляется право выбора — получать новое пособие или ранее действовавшее.“Прежнее пособие смогут получать неработающие граждане, а новое — те, кто может официально подтвердить свой доход за год до обращения за пособием”, — добавила Светлана Голденкова.Также о новом законе рассказала Анастасия Попова, юрист и эксперт в образовательном, семейном праве:“Если сейчас вы получаете пособие, то продолжаете получать, а по окончании срока выплат оформляете универсальное. Если же вы не работаете, то до полутора лет ребенку сможете получать либо ежемесячное по уходу, либо универсальное — что-то одно”.К тому же эксперт добавила, что получать такую выплату можно будет из маткапитала и таким образом потратить материнский капитал, если это необходимо. То есть возможны две выплаты: из маткапитала и “универсальное” пособие.ВопросыОблагается ли пособие НДФЛ?— Налоговое законодательство Российской Федерации, а именно п. 1 ст. 217 Налогового кодекса однозначно указывает на отсутствие налогооблагаемой базы в отношении пособий по беременности и родам.Может ли муж получить пособие вместо жены?— Из содержания ст. 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" следует прямой запрет на получение мужем пособия по беременности и родам. Однако отец ребенка имеет право претендовать на иные выплаты, например, на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года.Выдают ли беременным лекарства?— Да, причем бесплатно. Это также является поддержкой для беременных в рамках использования консультацией средств с родового сертификата женщины. Главное условие — нужно стоять на учете. Такие лекарства выписывают в пределах 20-30% от суммы сертификата (это примерно до 1000 руб.)Могут ли отказать в назначении пособия?— Да, такое возможно по нескольким причинам — поздняя постановка на учет, отсутствие работы или доход выше среднего. Кроме этого могут отказать, если документы были заполнены неправильно, но на решение этой проблемы дают 5 дней.Нужна для получения пособия постоянная прописка?— Не обязательно. Оформить выплаты можно по временной прописке или адресу фактического места пребывания.

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общество, беременность, женщины, социальные выплаты, россия, социальный навигатор, детские вопросы