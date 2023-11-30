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Более 2 тысяч жителей Подмосковья получают выплату по уходу за инвалидами - РИА Новости, 30.11.2023
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Новости Подмосковья
 
14:46 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vyplata-1912918380.html
Более 2 тысяч жителей Подмосковья получают выплату по уходу за инвалидами
Более 2 тысяч жителей Подмосковья получают выплату по уходу за инвалидами - РИА Новости, 30.11.2023
Более 2 тысяч жителей Подмосковья получают выплату по уходу за инвалидами
Более двух тысяч жителей Московской области получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:46
2023-11-30T14:46
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч жителей Московской области получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом получают свыше двух тысяч жителей Подмосковья, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома, вместо направления его в интернат. Выплата перечисляется каждый месяц и составляет 27 тысяч рублей", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба. В ведомстве добавили, что подобный уход требует постоянного присутствия и обычно ухаживающий за инвалидом не имеет возможности посещать работу. В таком случае можно оформить и долговременный уход, в рамках которого можно пройти бесплатное обучение и трудоустроиться в социальном центре. "С начала года на эту меру поддержки из регионального бюджета выплатили более 440 миллионов рублей", - уточнила Болатаева, которую цитирует пресс-служба. В ведомстве дополнили, что выплату по уходу могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом первой или второй группы. Подача заявления на оформление выплаты возможна на подмосковном портале госуслуг.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 2 тысяч жителей Подмосковья получают выплату по уходу за инвалидами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч жителей Московской области получают ежемесячную выплату по уходу за инвалидами, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"Ежемесячную выплату по уходу за инвалидом получают свыше двух тысяч жителей Подмосковья, которые обеспечивают уход за тяжелобольным человеком дома, вместо направления его в интернат. Выплата перечисляется каждый месяц и составляет 27 тысяч рублей", - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева, ее цитирует пресс-служба.
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В ведомстве добавили, что подобный уход требует постоянного присутствия и обычно ухаживающий за инвалидом не имеет возможности посещать работу. В таком случае можно оформить и долговременный уход, в рамках которого можно пройти бесплатное обучение и трудоустроиться в социальном центре.
"С начала года на эту меру поддержки из регионального бюджета выплатили более 440 миллионов рублей", - уточнила Болатаева, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве дополнили, что выплату по уходу могут получить жители региона от 18 до 65 лет, которые ухаживают дома за инвалидом первой или второй группы. Подача заявления на оформление выплаты возможна на подмосковном портале госуслуг.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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