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В Раде выступили за запрет любых выборов во время военного положения - РИА Новости, 30.11.2023
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17:33 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vybory-1912973197.html
В Раде выступили за запрет любых выборов во время военного положения
В Раде выступили за запрет любых выборов во время военного положения - РИА Новости, 30.11.2023
В Раде выступили за запрет любых выборов во время военного положения
Все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:33
2023-11-30T17:33
в мире
украина
сергей соболев
дмитрий кулеба
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Все фракции и группы Верховной рады подписали документ, в котором говорится, что выборов на Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения", - сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ под названием “Выводы, принятые во время девятого “Диалога Жана Моне”, состоявшего в ноябре в Закарпатской области на западе Украины. По словам заместителя главы фракции “Батькивщины” Сергея Соболева, которые передает издание, в рамках встречи фракции инициировали подписание декларации о недопущении выборов в связи стем, что в стране "фактически стартовала избирательная кампания" после заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что в офисе Владимира Зеленского "обдумывают возможность выборов". По словам депутата, подобная ситуация приведет к "расколу страны и нации". Соболев подчеркнул, что данная декларация послужит сдерживающим инструментов, к которой будут апеллировать Европарламент. "Теперь... (принимать) какие-то решения по назначению выборов через Раду, собирать голоса под них станет сложнее. Впрочем, сценарий выборов во время войны пока в любом случае отложен. В ОП видят большие возможные риски”, - заявил собеседник. В начале ноября агентство УНИАН со ссылкой на слова Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года. Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что неподконтрольные Киеву территории - это "уже не Украина". Ранее Washington Post писала, что некоторые западные политики настаивают на том, чтобы Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году, несмотря на военное положение.
https://ria.ru/20231009/peskov-1901485724.html
https://ria.ru/20231120/zelenskiy-1910594930.html
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в мире, украина, сергей соболев, дмитрий кулеба, партия "батькивщина"
В мире, Украина, Сергей Соболев, Дмитрий Кулеба, Партия "Батькивщина"
В Раде выступили за запрет любых выборов во время военного положения

В Раде выступили за запрет любых выборов на Украине во время военного положения

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, исключающую проведение любых выборов на территории страны ранее чем через полгода после завершения действия военного положения, сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«
"Все фракции и группы Верховной рады подписали документ, в котором говорится, что выборов на Украине (ни президентских, ни парламентских) до конца войны быть не должно. Они будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения", - сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ под названием “Выводы, принятые во время девятого “Диалога Жана Моне”, состоявшего в ноябре в Закарпатской области на западе Украины.
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По словам заместителя главы фракции “Батькивщины” Сергея Соболева, которые передает издание, в рамках встречи фракции инициировали подписание декларации о недопущении выборов в связи стем, что в стране "фактически стартовала избирательная кампания" после заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что в офисе Владимира Зеленского "обдумывают возможность выборов". По словам депутата, подобная ситуация приведет к "расколу страны и нации". Соболев подчеркнул, что данная декларация послужит сдерживающим инструментов, к которой будут апеллировать Европарламент.
«
"Теперь... (принимать) какие-то решения по назначению выборов через Раду, собирать голоса под них станет сложнее. Впрочем, сценарий выборов во время войны пока в любом случае отложен. В ОП видят большие возможные риски”, - заявил собеседник.
В начале ноября агентство УНИАН со ссылкой на слова Кулебы сообщало, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов на Украине весной 2024 года.
Проведение выборов на Украине во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что неподконтрольные Киеву территории - это "уже не Украина". Ранее Washington Post писала, что некоторые западные политики настаивают на том, чтобы Киев провел парламентские и президентские выборы в 2024 году, несмотря на военное положение.
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