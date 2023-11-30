https://ria.ru/20231130/vybory-1912888022.html

Памфилова выразила уверенность, что выборы президента пройдут достойно

Памфилова выразила уверенность, что выборы президента пройдут достойно - РИА Новости, 30.11.2023

Памфилова выразила уверенность, что выборы президента пройдут достойно

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выразила уверенность, что выборы президента РФ пройдут достойно, несмотря на интенсивные попытки... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:11

2023-11-30T13:11

2023-11-30T13:36

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элла памфилова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова выразила уверенность, что выборы президента РФ пройдут достойно, несмотря на интенсивные попытки их сорвать.Выборы президента РФ запланированы на март 2024 года."Я уверена, что предстоящие выборы президента РФ мы также достойно пройдем, несмотря на все попытки и желания эти выборы "смести". Такие попытки будут, и они уже будут стократно интенсивнее, чем были раньше", - сказала Памфилова в ходе пленарного заседания в Таврическом дворце в рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию избирательной системы России."Глубоко убеждена, что мы точно одолеем все удары и в ответ будем бить тоже, потому что мы крепкие, мы сильные и мы уверены в своей правоте", - добавила она.По ее словам, предстоящие выборы - это "важнейшее событие за всю историю России", потому что от того, как они будут проведены и как будут восприниматься их результаты, "во многом будет зависеть развитие не только внутри страны".

https://ria.ru/20231117/peskov-1910031423.html

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общество, политика, россия, элла памфилова