https://ria.ru/20231130/vstrecha-1913007891.html

Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь

Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь - РИА Новости, 30.11.2023

Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь

Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:37

2023-11-30T19:37

2023-11-30T19:37

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Первого июня", - ответил он на вопрос, когда планируется следующая встреча.

https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html

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2023

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опек, в мире