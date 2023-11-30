https://ria.ru/20231130/vstrecha-1913007891.html
Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь
Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь - РИА Новости, 30.11.2023
Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь
Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:37
2023-11-30T19:37
2023-11-30T19:37
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Первого июня", - ответил он на вопрос, когда планируется следующая встреча.
https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html
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опек, в мире
Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь
Следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на1 июня
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Первого июня", - ответил он на вопрос, когда планируется следующая встреча.
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