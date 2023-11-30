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Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь - РИА Новости, 30.11.2023
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19:37 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vstrecha-1913007891.html
Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь
Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь - РИА Новости, 30.11.2023
Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь
Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T19:37
2023-11-30T19:37
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций."Первого июня", - ответил он на вопрос, когда планируется следующая встреча.
https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html
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опек, в мире
ОПЕК, В мире
Источник: следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на июнь

Следующую встречу глав делегаций ОПЕК+ запланировали на1 июня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Следующая встреча глав делегаций ОПЕК+ планируется 1 июня, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Первого июня", - ответил он на вопрос, когда планируется следующая встреча.
Китайские рабочие на нефтехимическом производстве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Китай скупает нефть и готовится
28 ноября, 08:00
 
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