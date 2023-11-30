https://ria.ru/20231130/voz-1912977621.html

ВОЗ: заболеваемость малярией в 2022 году возросла на 16 миллионов случаев

ВОЗ: заболеваемость малярией в 2022 году возросла на 16 миллионов случаев - РИА Новости, 30.11.2023

ВОЗ: заболеваемость малярией в 2022 году возросла на 16 миллионов случаев

В 2022 году заболеваемость малярией возросла на 16 миллионов случаев по сравнению с данными до пандемии COVID-19 в 2019 году, только в 11 странах мира, наиболее РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:42

2023-11-30T17:42

2023-11-30T17:42

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малярия

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ЖЕНЕВА, 30 ноя – РИА Новости. В 2022 году заболеваемость малярией возросла на 16 миллионов случаев по сравнению с данными до пандемии COVID-19 в 2019 году, только в 11 странах мира, наиболее пострадавших от этого заболевания, зарегистрировано 426 тысяч смертей и 167 миллионов случаев, говорится в опубликованном докладе о малярии за 2023 год на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Таким образом, по оценкам, в 2022 году в мире было зарегистрировано 249 миллионов случаев малярии, что на 16 миллионов больше, чем 233 миллиона случаев, зарегистрированных до пандемии, в 2019 году… В то же время в 11 странах, наиболее пострадавших от малярии, показатели новых случаев инфицирования и смертности стабилизировались после резкого роста в течение первого года пандемии (COVID-19 – ред.). По оценкам, в этих странах… в 2022 году было зарегистрировано 167 миллионов случаев малярии и 426 тысяч смертей", - сказано в документе. В число 11 стран, наиболее затронутых этим заболеванием, входят Буркина-Фасо, Гана, ДР Конго, Индия, Камерун, Мали, Мозамбик, Нигер, Нигерия, Уганда и Танзания. По оценкам ВОЗ, цель по ликвидации малярии к 2025 году очень далека от достижения поскольку, помимо пандемии COVID-19, глобальные ответные меры на малярию сталкиваются с растущим числом угроз, таких как устойчивость к лекарствам и инсектицидам, гуманитарные кризисы, нехватка ресурсов для борьбы с малярией, последствия изменения климата и задержки в осуществлении программ, особенно в странах с высоким бременем болезней. "Изменение климата создает серьезную угрозу для прогресса в борьбе с малярией, особенно в уязвимых регионах. Более чем когда-либо необходимы устойчивые ответные меры против малярии, а также неотложные меры, направленные на замедление темпов глобального потепления и смягчение его последствий", - приводятся в документе слова главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса. Малярия - инфекция, передающаяся через укус комара. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутый прогресс, африканский регион по-прежнему больше всего страдает от этой смертельной болезни.

https://ria.ru/20231130/kor-1912849775.html

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в мире, воз, малярия