https://ria.ru/20231130/volgograd-1912811714.html

В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки

В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки - РИА Новости, 30.11.2023

В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки

Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда, угрозы жителям нет, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T09:45

2023-11-30T09:45

2023-11-30T09:54

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда, угрозы жителям нет, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города."По данным "Концессий водоснабжения", утром на водоочистных сооружениях в Тракторозаводском районе Волгограда был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. Угрозы для персонала и жителей нет. Наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано", - сообщили в мэрии.По словам собеседника агентства, станция водоочистки работает в штатном режиме, герметичность оборудования восстановлена. На месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20231123/otravlenie-1911301665.html

волгоград

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2023

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происшествия, волгоград