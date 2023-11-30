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В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки - РИА Новости, 30.11.2023
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09:45 30.11.2023 (обновлено: 09:54 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/volgograd-1912811714.html
В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки
В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки - РИА Новости, 30.11.2023
В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки
Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда, угрозы жителям нет, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T09:45
2023-11-30T09:54
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда, угрозы жителям нет, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города."По данным "Концессий водоснабжения", утром на водоочистных сооружениях в Тракторозаводском районе Волгограда был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. Угрозы для персонала и жителей нет. Наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано", - сообщили в мэрии.По словам собеседника агентства, станция водоочистки работает в штатном режиме, герметичность оборудования восстановлена. На месте работают оперативные службы.
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки

В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки, угрозы жителям нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда, угрозы жителям нет, сообщил РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
«
"По данным "Концессий водоснабжения", утром на водоочистных сооружениях в Тракторозаводском районе Волгограда был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. Угрозы для персонала и жителей нет. Наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано", - сообщили в мэрии.
По словам собеседника агентства, станция водоочистки работает в штатном режиме, герметичность оборудования восстановлена. На месте работают оперативные службы.
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