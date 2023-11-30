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"Повернут вспять": в Германии рассказали о "смертельной угрозе" для Киева - РИА Новости, 30.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/vilders-1912791799.html
"Повернут вспять": в Германии рассказали о "смертельной угрозе" для Киева
"Повернут вспять": в Германии рассказали о "смертельной угрозе" для Киева - РИА Новости, 30.11.2023
"Повернут вспять": в Германии рассказали о "смертельной угрозе" для Киева
Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, скорее всего, выступит против вступления Украины и Молдавии в ЕС, новый премьер вместе с другими... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T04:27
2023-11-30T04:27
в мире
нидерланды
украина
вольфганг мюнхау
джорджа мелони
герт вилдерс
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, скорее всего, выступит против вступления Украины и Молдавии в ЕС, новый премьер вместе с другими лидерами-популистами может привести к "дезинтеграции" ЕС, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman."Вильдерс ни за что не согласится на расширение (ЕС. — Прим. ред.), если это будет связано с ростом взносов Нидерландов в бюджет ЕС", — опасается обозреватель.Автор добавил, что, помимо Нидерландов, противниками расширения станут страны — реципиенты субсидий ЕС в лице Венгрии, Польши и Греции. Италия и Франция также испытают проблемы с деньгами из-за интеграции новых членов, считает Мюнхау.Журналист заметил, что популисты могут оказаться во всех главных органах власти ЕС. Он обратил внимание, что летние выборы в Европарламент могут стать "важным моментом" для крайне правых партий: немецкой "Альтернативы для Германии", французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и "Братьев Италии" действующего премьера Италии Джорджи Мелони. Кроме того, Вильдерс и Мелони смогут назначить своих представителей в Еврокомиссии, отметил журналист.&quot;За последние 70 лет были периоды, когда европейская интеграция вставала на паузу. Сейчас этот процесс впервые угрожает обратиться вспять&quot;, — с тревогой заявил Мюнхау.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при выполнении Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале процесса главы государств и правительств обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912788977.html
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в мире, нидерланды, украина, вольфганг мюнхау, джорджа мелони, герт вилдерс, евросоюз, европарламент, марин ле пен
В мире, Нидерланды, Украина, Вольфганг Мюнхау, Джорджа Мелони, Герт Вилдерс, Евросоюз, Европарламент, Марин Ле Пен, Специальная военная операция на Украине
"Повернут вспять": в Германии рассказали о "смертельной угрозе" для Киева

NS: Вилдерс выступит против вступления Украины в ЕС

© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер нидерландской ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
Лидер нидерландской ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Yves Herman/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, скорее всего, выступит против вступления Украины и Молдавии в ЕС, новый премьер вместе с другими лидерами-популистами может привести к "дезинтеграции" ЕС, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.
"Вильдерс ни за что не согласится на расширение (ЕС. — Прим. ред.), если это будет связано с ростом взносов Нидерландов в бюджет ЕС", — опасается обозреватель.
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Автор добавил, что, помимо Нидерландов, противниками расширения станут страны — реципиенты субсидий ЕС в лице Венгрии, Польши и Греции. Италия и Франция также испытают проблемы с деньгами из-за интеграции новых членов, считает Мюнхау.
Журналист заметил, что популисты могут оказаться во всех главных органах власти ЕС. Он обратил внимание, что летние выборы в Европарламент могут стать "важным моментом" для крайне правых партий: немецкой "Альтернативы для Германии", французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и "Братьев Италии" действующего премьера Италии Джорджи Мелони. Кроме того, Вильдерс и Мелони смогут назначить своих представителей в Еврокомиссии, отметил журналист.
«

"За последние 70 лет были периоды, когда европейская интеграция вставала на паузу. Сейчас этот процесс впервые угрожает обратиться вспять", — с тревогой заявил Мюнхау.

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при выполнении Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале процесса главы государств и правительств обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаВольфганг МюнхауДжорджа МелониГерт ВилдерсЕвросоюзЕвропарламентМарин Ле Пен
 
 
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