"Повернут вспять": в Германии рассказали о "смертельной угрозе" для Киева
NS: Вилдерс выступит против вступления Украины в ЕС
© AP Photo / Yves Herman/Pool Лидер нидерландской ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
© AP Photo / Yves Herman/Pool
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс, скорее всего, выступит против вступления Украины и Молдавии в ЕС, новый премьер вместе с другими лидерами-популистами может привести к "дезинтеграции" ЕС, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.
"Вильдерс ни за что не согласится на расширение (ЕС. — Прим. ред.), если это будет связано с ростом взносов Нидерландов в бюджет ЕС", — опасается обозреватель.
Автор добавил, что, помимо Нидерландов, противниками расширения станут страны — реципиенты субсидий ЕС в лице Венгрии, Польши и Греции. Италия и Франция также испытают проблемы с деньгами из-за интеграции новых членов, считает Мюнхау.
Журналист заметил, что популисты могут оказаться во всех главных органах власти ЕС. Он обратил внимание, что летние выборы в Европарламент могут стать "важным моментом" для крайне правых партий: немецкой "Альтернативы для Германии", французского "Национального объединения" Марин Ле Пен и "Братьев Италии" действующего премьера Италии Джорджи Мелони. Кроме того, Вильдерс и Мелони смогут назначить своих представителей в Еврокомиссии, отметил журналист.
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"За последние 70 лет были периоды, когда европейская интеграция вставала на паузу. Сейчас этот процесс впервые угрожает обратиться вспять", — с тревогой заявил Мюнхау.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией при выполнении Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале процесса главы государств и правительств обсудят на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Его должны принять единогласно все действующие члены Евросоюза.