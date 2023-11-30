https://ria.ru/20231130/ukraina-1912969407.html

Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини

Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини - РИА Новости, 30.11.2023

Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что Украина находится на грани капитуляции, а Владимир Зеленский идет по пути... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:21

2023-11-30T17:21

2023-11-30T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

бенито муссолини

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что Украина находится на грани капитуляции, а Владимир Зеленский идет по пути Бенито Муссолини. "Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини", - написал Макгрегор. Он отметил, что чем скорее Зеленский уйдет, тем, вероятно, будет лучше для него. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине - по его мнению, они "не актуальны", на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может оказаться кандидатом в президенты Украины. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.

https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, бенито муссолини, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр