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Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912969407.html
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини - РИА Новости, 30.11.2023
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини
Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что Украина находится на грани капитуляции, а Владимир Зеленский идет по пути... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:21
2023-11-30T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
бенито муссолини
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что Украина находится на грани капитуляции, а Владимир Зеленский идет по пути Бенито Муссолини. "Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини", - написал Макгрегор. Он отметил, что чем скорее Зеленский уйдет, тем, вероятно, будет лучше для него. Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине - по его мнению, они "не актуальны", на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может оказаться кандидатом в президенты Украины. На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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в мире, украина, владимир зеленский, бенито муссолини, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Бенито Муссолини, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини

Макгрегор: Украина стоит на грани капитуляции, Зеленский идет по пути Муссолини

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что Украина находится на грани капитуляции, а Владимир Зеленский идет по пути Бенито Муссолини.
"Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини", - написал Макгрегор. Он отметил, что чем скорее Зеленский уйдет, тем, вероятно, будет лучше для него.
Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине - по его мнению, они "не актуальны", на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может оказаться кандидатом в президенты Украины.
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийБенито МуссолиниВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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