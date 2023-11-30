Экс-советник Пентагона сравнил Зеленского с Муссолини
Макгрегор: Украина стоит на грани капитуляции, Зеленский идет по пути Муссолини
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил в соцсети Х, что Украина находится на грани капитуляции, а Владимир Зеленский идет по пути Бенито Муссолини.
"Украина на грани капитуляции. Выборы в Украине в 2024 году отменены. Зеленский идет по тому же пути, что Муссолини", - написал Макгрегор. Он отметил, что чем скорее Зеленский уйдет, тем, вероятно, будет лучше для него.
Зеленский ранее заявил, что считает неуместным проведение президентских выборов на Украине - по его мнению, они "не актуальны", на этом вопросе нужно поставить точку. При этом украинское издание "Страна.ua" ранее писало об усилении противоречий между политическим и военным руководством страны, а также о распространении в политических кругах версии, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный становится альтернативой Зеленскому и может оказаться кандидатом в президенты Украины.
На Украине ранее было продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы, намеченные на весну 2024 года, проводится не будут. Как заявил по этому поводу заместитель главы украинского ЦИК Сергей Дубовик, выборы главы Украины начинаются с постановления Верховной рады, а ни его самого, ни даже его проекта не было, как и нет юридических оснований для проведения выборов во время военного положения.